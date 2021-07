furia-omicida-si-scaglia-contro-il-suo-cane:-tragedia-in-spiaggia

Un uomo ha commesso uno spaventoso crimine nei confronti di una bestia indifesa. I cittadini del posto sono allibiti.

In questi giorni, purtroppo, è avvenuto un altro caso di violenza sugli animali. Ma stavolta, ciò che lascia basiti è anche il fatto che sia stato proprio il padrone stesso a ferire a morte il proprio cane. Teatro di questa orribile scena è stato, per l’appunto, Praia a mare, in provincia di Cosenza.

Un uomo ha cominciato prima a rivolgere parole offensive ai passanti, senza un apparente motivo. Poi, ha deciso di portare di forza sulla spiaggia il cane che era di fianco a lui. Una volta arrivo nei pressi della battigia, ha scaraventato la bestia in mare, facendola annegare.

Un dramma che certamente ha scioccato tutti coloro che erano presenti. I bagnanti, così, hanno subito chiamato i soccorsi. All’arrivo, i Carabinieri di Scalea e i Forestali, si sono precipitati sul posto incriminato e hanno anche punito l’uomo con una multa. Il cane però era stordito e in fin di vita, e purtroppo non si è salvato. Naturalmente, il colpevole è stato denunciato con l’accusa di maltrattamento degli animali.

Il Comune condanna il gesto e diventa parte civile

I cittadini sono sconvolti per questo accadimento e anche l’Amministrazione comunale non starà zitta di fronte a questo efferato misfatto. Infatti, il Comune sarà presente al processo che vedrà condannato l’uomo che ha commesso quest’azione di violenza.

A tal proposito, Piera Rosati, presidente nazionale LNDC Animal Protection, ha dichiarato:

“Un fatto sicuramente sconvolgente, soprattutto per la modalità, ma purtroppo non sorprendente. La violenza verso gli animali avviene molto spesso per mano di quelli che invece dovrebbero prendersi cura di loro e amarli. Per questo motivo è molto importante fare i dovuti controlli pre e post affido quando si dà un animale in adozione”.

Insomma, pare che non sia la prima volta che si assiste a un reato del genere. Si spera, quindi, che il processo di adozione sia fatto con attenzione e precisione, di modo che sempre meno si debba vedere queste spiacevoli azioni.

Inoltre, data la stagione estiva, ci si augura che non si ripeta il fenomeno riprovevole dell’abbandono degli animali che si perpetra ogni anno. Bisognerebbe far presente che l’abbandono è un vero e proprio reato punibile come qualsiasi altro.