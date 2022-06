Furiosa lite a Un Posto al sole: i due attori si prendono a botte. Cos’è successo

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole assisteremo ad un feroce scontro tra due importanti protagonisti della fiction di Rai 3. Come al solito i colpi di scena non mancheranno di certo. Siete pronti a scoprire cosa accadrà? Incredibile. Un posto al sole tiene incollati milioni di telespettatori allo schermo.

Ma sapete cosa accadrà nelle nuove puntate della nota soap opera italiana? Ve lo diciamo noi, nei prossimi episodi assisteremo a tantissimi colpi di scena. Intanto, vi sveliamo cosa succederà nel corso delle puntate che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 giugno, ovviamente sempre su Rai 3. Siete pronti a scoprirlo? Rimarrete a bocca aperta, uno scontro ferocissimo tra due protagonisti vi terrà con il fiato sospeso.

Anticipazioni di Un posto al sole: incredibili colpi di scena

Un posto al sole, una soap opera amata da milioni di telespettatori, proprio perché le emozioni e i colpi di scena non mancano mai. Ad esempio, Salvatore, malgrado sia venuto a conoscenza del tradimento di Bruno, si sentirà in colpa e dichiarerà di volerlo perdonare. Una scelta che non condividerà affatto Mariella. Per quanto riguarda Raffaele Giordano che è stato da poco aggredito dai camorristi, vivrà ancora dei momenti di paura. Non rivelerà nulla del ricatto, ma ne parlerà con Elvira.

Stando alle anticipazioni che circolano sul web, però, la pagherà molto cara questa sua confessione. Purtroppo non sappiamo quali siano le conseguenze, ma non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per scoprire altri aggiornamenti su questa terribile vicenda che sta coinvolgendo il portiere di Palazzo Palladini.

Anticipazioni di Un posto al sole: il feroce scontro

Secondo le anticipazioni delle nelle nuove puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 6 a venerdì 10 giugno, non mancheranno i colpi di scena che terranno milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo. Nei prossimi episodi vedremo due donne avvicinarsi moltissimo sul posto di lavoro. Sono proprio Rossella e Virginia. Ma come vi abbiamo già annunciato, ci sarà un feroce scontro tra due protagonisti della fiction.

Sapete di chi stiamo parlando? Si tratta proprio di Stefano e Riccardo Crovi. I due fratelli litigheranno pesantemente per la vendita di una loro proprietà di famiglia. Il primo ha già rotto gli equilibri con il suo ritorno e sicuramente non si fermerà qui.

L’articolo Furiosa lite a Un Posto al sole: i due attori si prendono a botte. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.