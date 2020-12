furore.-paese-dipinto,-conquista-e-affascina,-seduce-ed-emoziona

Erano i giorni dell’arcobaleno… Correvano i primi anni Ottanta e a Furore cominciavano a essere d’autore alcuni muri fra i tanti che costituiscono il paese verticale. Giunse da Parma, ospite gradita, per partecipare a una delle prime edizioni dell’evento Muri in cerca d’Autore, Katia Salvini, giornalista di grande talento della Gazzetta di Parma e fu incantamento a prima vista. Il suo regalo più grande al “Paese che non c’è”, da lei ribattezzato “la mia Itaca”, fu il logo commerciale da lei ideato: un arcobaleno con scritta “Furore paese dipinto”. Il pittore mantovano Franco Mora, presente quell’anno alla nostra rassegna lo riprodusse subito su un muro di una nostra casa dove tuttora campeggia. Ma quel che più conta questo simbolo in tutti questi anni ha caratterizzato con successo il nostro branding.

Ma torniamo ai murales. Furono i tre fratelli Mazzella, Rosario ed Elio pittori, Luigi scultore, napoletani, a realizzare le prime tre opere e a far partire, così, l’iniziativa che potè avvalersi fin dall’inizio della consulenza preziosa di Nino D’Antonio, giornalista, scrittore, cittadino onorario di Furore e suo più grande sostenitore.

L’idea di realizzare queste decorazioni parietali era emersa

durante uno delle nostre chiacchierate davanti al camino. Partimmo dalla considerazione che

Furore, a causa del suo abitato a case sparse, quasi si nascondeva al turista, non

appariva, non si mostrava. L’ubicazione in

un territorio come quello amalfitano, ad altissima concorrenza, imponeva e

tuttora impone, l’esigenza di uscire dall’anonimato, presentarsi, raccontarsi. Occorreva narrare, anche al viandante più distratto, la storia e

le storie

(cunti, aneddoti, leggende) della Terra Furoris.

Questa intuizione quanto mai felice, avviata con grande entusiasmo,

nonostante la totale indisponibilità di adeguate risorse finanziarie, portò,

nel giro di pochi anni questo nostro paese all’attenzione del mondo intero.

Ai fratelli Mazzella seguirono numerosi altri artisti, provenienti da tutta Italia e dall’estero: il siciliano Salvo Caramagno, il pittore poeta Antonello Leone, la scultrice comasca Carla Crosio, l’artista messicano Marc Lopez Bernal, Carla Viparelli da Napoli, il mantovano Silvano Peruzzi , il polacco Christian Wotrowa, lo scultore ischitano Raffaele Di Meglio, Pippo Borrello da Verona, Goffredo Godi, il tedesco Fritz Gilow, la brasiliana Klenia Sanches. Carlo Fayer, Silvano Peruzzi, Antonio Oliveri del Castillo e via via tutti gli altri. Oggi se ne contano circa cento, tutti di buon livello.

Venivano volontariamente, operavano a titolo gratuito e

venivano ospitati presso l’Hostaria di Bacco,

per tutto il periodo della loro performance che durava in media un paio

di settimane.

Nel Maggio del 1994 , come da accordi presi appena qualche mese prima alla BIT di Milano fra me e il dottor Ernesto Redaelli presidente dell’EPT del

Varesotto viene costituita l’Associazione

Italiana dei Paesi Dipinti, previa intesa tra me e il Presidente dell’Azienda

di Promozione Turistica del Varesotto,

affidataria della gestione dei murales di Arcumeggia, una frazione montana del Comune di Marchirolo. Assume la

presidenza per i primi cinque anni l’amico Redaelli e per il successivo

quinquennio il sottoscritto.

Presto aderiscono alla nostra associazione una trentina di Comuni disseminati in tutta Italia fra i quali ricordiamo Etroubles in Val d’Aosta, Torre Canavese, Bagnasco, Mortiglienco in Piemonte; Riomaggiore, Valloria di Prelà in Liguria; Olona, Albaredo in Lombardia; Dozza, Argenta e Alfonsine in Romagna; Cibiana di Cadore nel Veneto; Calvi dell’Umbria; Cervara di Roma; Frasso Telesino, Lauro di Nola, in Campania: Diamante e Fuscaldo in Calabria; Orgosolo e San Sperate in Sardegna.

Grande fu l’entusiasmo,

soprattutto in fase iniziale e l’ASSIPAD divenne

una delle reti più apprezzate

suscitando l’interesse di tutte le istituzioni. Riuscimmo a realizzare varie iniziative di promozione e di marketing

turistico: pubblicazione di materiale pubblicitario, conferenze stampa,

partecipazione a borse, mostre ed esposizioni, sia in Italia che all’estero.

Nonostante tutti gli sforzi fatti

e gli importanti obbiettivi colti, dovemmo prendere atto che l’interesse dei

Comuni andava affievolendosi di anno in anno, fino a spegnersi. La scarsezza

dei fondi non incoraggiò la pur apprezzata iniziativa che, comunque, meriterebbe

di essere riproposta per continuare a produrre quei benefici già sperimentati

nel periodo di piena operatività ed efficienza.

Il problema più assillante per i

Paesi Dipinti già in possesso di murales

è quello della manutenzione. Bisogna, fra l’altro sciogliere in primis un

interrogativo che riguarda tutti: restaurare o rifare queste opere? Restaurare

correttamente è più complicato soprattutto per la progressiva scomparsa degli

autori. Cancellare e rifare significa, invece, riconoscere il carattere effimero

di queste decorazioni. Non sempre ci troviamo di fronte a vere e proprie opere

d’arte. D’altronde esse sono nate fin dall’inizio con scarse pretese artistiche,

ma con una funzione ben precisa. Siqueiros,

Rivera e Orozco, i primi profeti del

muralismo, hanno conferito alle loro opere il carattere di strumento

di denuncia sociale. E questa funzione dovrebbero continuare a svolgere.

I murales di Furore hanno contribuito in modo determinante a ricostruire e far conoscere la storia del paese, entrando nella coscienza della gente. Ne hanno promosso l’identità, fino a pochi decenni fa pressoché inespressa.

Questa grande galleria d’arte a

cielo aperto, con le sue diverse espressioni è, ormai diventata parte

integrante della vita dei Furoresi e queste opere hanno dato forma e immagine

ai cunti, alle leggende, alle storie

e alla storia della Terra Furoris. Alcune di esse sono intrise di fantasia,

altre di ironia, di emozione, di commozione. Ma il confine fra il vero e l’immaginario

resta labile. C’è chi dice che il vero annoia e il verosimile affascina. Un

fatto è certo: chi osserva queste pitture e queste sculture viene, comunque,

conquistato, coinvolto, spinto in un mondo onirico dove la distinzione tra il

reale e l’irreale resta impossibile quanto inutile.

Un panorama che reca in primo

piano una scultura svettante; una casa con la facciata affrescata; colori che

sfumano nell’azzurro del cielo e del mare. Furore. paese dipinto, conquista e affascina, seduce ed emoziona.

Raffaele

Ferraioli

.