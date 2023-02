Furto de cabos e equipamentos elétricos deixa nove cidades do Alto Oeste potiguar sem água

Previsão da Caern é que o sistema seja religado até a manhã da quinta-feira (23). Torneira com gota de água

Igor Jácome/g1

Nove cidades da região do Alto Oeste potiguar ficaram sem abastecimento de água após a ação de vândalos, que furtaram cabos e equipamentos elétricos de uma estação.

As informações foram confirmadas pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern).

As cidades afetadas são: Rodolfo Fernandes, Itaú, Riacho da Cruz, Olho d’água do Borges, Lucrécia, Martins, Frutuoso Gomes, Antônio Martins e João Dias.

Segundo a Caern, os bandidos furtaram os equipamentos da Estação Elevatória de Água II, da adutora Alto Oeste.

A previsão é que o sistema seja religado até a manhã da quinta-feira (23), podendo voltar antes de acordo com o andamento do serviço.

No entanto, a normalização do abastecimento nas cidades afetadas deve ocorrer até o final da tarde de sexta-feira (24).

“A Caern registrou boletim de ocorrência e está repassando todas as informações à Polícia Civil para ajudar nas investigações do caso”, informou a companhia.

