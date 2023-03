Furto de fiação em unidade do Bom Prato em Santos, SP, deixa quase 2 mil pessoas sem comer

Cozinha da unidade da Zona Noroeste de Santos (SP) ficou impossibilitada de funcionar. Furto de fiação no Bom Prato da Zona Noroeste de Santos (SP) deixa quase 2 mil pessoas sem comer

Um furto de cabos deixou o Bom Prato da Zona Noroeste de Santos, no litoral de São Paulo, sem energia elétrica. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (Seds), responsável pelo gerenciamento da unidade, o crime impossibilitou a cozinha de funcionar e deixou 1,8 mil pessoas que vão ao local sem se alimentar.

A secretaria informou que o restaurante localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima foi furtado na última sexta-feira (10). Logo em seguida, os reparos já foram iniciados. Portanto, assim que os serviços forem concluídos, a unidade voltará a atender a população.

O restaurante popular serve diariamente 300 cafés da manhã, 1.200 almoços e 300 jantares. A recomendação da Seds é o que os moradores busquem as outras três unidades da cidade:

Bom Prato Santos I, na Praça Iguatemi Martins, s/n

Bom Prato Santos III Morros, na Rua São João, s/n

Bom Prato Santos IV Dique Vila Gilda, na Rua Brigadeiro Faria Lima, s/n

