Furto de fiação interrompe atividades noturnas em quadra esportiva de Limeira

A Secretaria de Esporte e Lazer de Limeira (SP) informou que as atividades esportivas agendadas para o período noturno na quadra de esportes Adirson Vieira, na Vila Piza, estão suspensas em razão do furto de fiação elétrica.

O furto ocorreu na madrugada de terça-feira (14) e, segundo a pasta, os criminosos levaram aproximadamente 400 metros de fios.

A programação no local para os períodos da manhã e da tarde permanece inalterada. “A pasta ressalta que já está providenciando a manutenção do espaço, sendo que a previsão para realização do trabalho é de dez dias úteis”, acrescentou.

