Furto de fios deixa moradores de Marília sem água durante o carnaval

Furto de cabos e equipamentos elétricos aconteceu na madrugada de sexta-feira (17), na zona sul. Previsão do Departamento de Água e Esgoto de Marília (Daem) é de normalização apenas na segunda-feira (20). Daem pede para moradores do bairro Costa e Silva economizarem água após furto de cabos em poço artesiano de Marília (SP)

Assessoria de Imprensa/Prefeitura de Marília

O poço artesiano que abastece de água o bairro Costa e Silva, na zona sul de Marília (SP), está inoperante desde a madrugada de sexta-feira (17), quando cabos e equipamentos elétricos foram furtados do local.

A informação é do Departamento de Água e Esgoto de Marília (Daem) e, segundo a autarquia, a previsão é de que o abastecimento só seja normalizado na segunda-feira (20).

Até lá, o departamento informou que vai remanejar água de outras regiões da cidade para a área afetada, mas a medida é insuficiente para resolver o problema.

“O Daem pede aos moradores do bairro que economizem água neste período”, orientou a autarquia.

Furto de fiação em poço artesiano no bairro Costa e Silva em Marília (SP) provoca desabastecimento

Daem/Divulgação

Reservatórios

Apesar do comunicado da autarquia, consulta ao portal com detalhes sobre o nível dos reservatórios da cidade, feito às 9h deste sábado (18), indicavam normalidade da reservação de água em todos os pontos de Marília.

Todos os 11 reservatórios monitorados estavam acima do nível de alerta, que é de 50% da capacidade preenchida, mas na prática isso não quer dizer que não haja torneira seca em algumas localidades.

A situação mais preocupante era o do dispositivo existente na sede do Daem, com 53% do nível cheio.

Além disso, os outros dois reservatórios com menor nível eram o do Jardim Primavera, na zona norte, com 63% da capacidade com água, e o do distrito de Padre Nóbrega, com 65%.

Após fiação de cabos em poço artesiano de Marília (SP) moradores devem ficar sem água até segunda-feira (20)

Daem/Divulgação

