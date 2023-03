Furto de painéis de ônibus deixa 1,3 mil estudantes sem transporte escolar em Barretos, SP

Criminosos invadiram 12 dos 16 veículos que fazem parte da frota do município. Alunos dos três períodos foram afetados, sendo 700 apenas no matutino. Ônibus da frota escolar foram invadidos e tiveram painéis furtados em Barretos, SP

Prefeitura Municipal de Barretos

Pelo menos 1.383 alunos estão sem transporte escolar após criminosos invadirem e furtar painéis de 12 dos 16 ônibus que compõem a frota de veículos em Barretos (SP) na madrugada desta quarta-feira (29).

Segundo a Prefeitura, os invasores forçaram as portas dos ônibus para entrar nos veículos. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, alunos dos três períodos foram afetados pelos furtos, sendo 700 apenas no matutino.

Linhas atendidas por empresas terceirizadas não foram impactadas. As escolas atendidas pelas rotas afetadas são, em sua maioria, estaduais.

Ônibus da frota escolar foram invadidos e tiveram painéis furtados em Barretos, SP

Prefeitura Municipal de Barretos

De acordo com a Secretaria de Educação, essas unidades de ensino estão contactando pais e responsáveis de alunos que ficarão sem transporte escolar. As atividades nas redes municipal e estadual estão mantidas.

A Polícia Civil está à frente das investigações para identificar os culpados. Os veículos invadidos foram encaminhados para a perícia e depois serão liberados para correções mecânicas para que o atendimento da frota seja reestabelecido, ainda que de forma emergencial.

Até a última atualização desta notícia, o Setor de Transporte ainda não tinha uma previsão para que o serviço fosse totalmente retomado.

Ônibus da frota escolar foram invadidos e tiveram painéis furtados em Barretos, SP

Prefeitura Municipal de Barretos

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa