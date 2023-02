Furto deixa Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Piracicaba sem energia elétrica

Foi levada parte da fiação elétrica, celular do serviço e houve dano parcial no forro. Apesar dos transtornos, atendimento da unidade não foi interrompido. Forro parcialmente quebrado durante ação de furto em prédo do Cram

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) foi alvo de furto na madrugada desta quinta-feira (23). Segundo a prefeitura, foi levada parte da fiação elétrica, celular do serviço e houve dano parcial no forro de uma das salas de atendimento. Uma faca foi encontrada no local.

A administração informou que já trabalha para reposição da fiação e reformas estruturais necessárias no local. Apesar de o prédio estar sem energia elétrica, o atendimento não foi interrompido. Em casos de urgência, as usuárias devem comparecer no serviço ou entrar em contato via telefone 3374-7499.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e pode ser acessado por mulheres e pessoas que se identificam com o gênero feminino e se julgam em situação de violência doméstica.

O Cram atende mulheres em situação de violência. Entre os serviços prestados estão o de acompanhamento psicossocial e orientação sociojurídica.

