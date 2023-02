Furto em reservatório de água interrompe abastecimento em dez bairros de Piracicaba

O crime aconteceu no reservatório do bairro Kobayat Líbano. Prédio do Semae em Piracicaba

O furto em um reservatório de água em Piracicaba (SP) na noite de terça-feira (21) fez com que o abastecimento em pelo menos dez bairros da cidade fosse prejudicado. O crime aconteceu no reservatório do bairro Kobayat Líbano.

Segundo o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), foram levadas peças que fazem parte do painel elétrico de comando dos três conjuntos moto bombas instalados no local, fundamentais para o funcionamento do sistema de abastecimento.

Com isso, o bombeamento foi paralisado e pode ocorrer a falta de água para os moradores que não possuem caixa d’água. Os bairros afetados são:

Novo Horizonte, Jardim Planalto, Kobayat Líbano, área rural Volta Grande, São Jorge, Recanto Nova Suíça, Glebas São Geraldo, Alpes Suíço, Crystal Suíço, Água Bonita e proximidades.

Segundo o Semae, o retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradativa após a reposição de peças, sendo a normalização completa até o período da noite desta quarta-feira (22).

