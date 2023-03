furto-in-banca-a-modena:-ladri-inseguiti,-poi-l’incidente

Modena, 5 marzo 2023 – Nella notte, poco dopo le ore 3, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti presso la filiale Unicredit di via Morane, dove più individui travisati erano riusciti ad accedere nei locali della banca forzando una porta laterale, per poi sradicare una cassa automatica, trascinata fino all’esterno dell’istituto.

Il tempestivo arrivo sul posto dei carabinieri ha costretto i malviventi ad una precipitosa fuga, con l’abbandono del bottino.

Ne è scaturito un inseguimento per alcuni chilometri in città, terminato con un incidente della pattuglia, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ma i malviventi sono riusciti a fuggire.

Episodio molto simile, sempre nella notte, a Bologna: qui i ladri di cassaforte hanno speronato l’auto della polizia: uno è fuggito a piedi, due complici arrestari.

Mata