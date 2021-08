Aneddoto a dir poco spiacevole per Roberta Beta che, rientrata da una giornata al mare, ha trovato la sua abitazione romana completamente a soqquadro. Dei ladri, infatti, si sono intrufolati, ma pare non abbiano trovato nulla da poter portare via. Il tutto è avvenuto nel giorno del 56esimo compleanno dell’ex gieffina.

Continua a leggere