Furtos de fiação deixam cerca de 2 mil moradores de condomínios próximos à Mata de Santa Tereza sem água em Ribeirão Preto, SP

Situação dura, pelo menos, 15 dias. Primeira ocorrência foi no dia 24 de janeiro; crimonosos também danificaram painel de automação da Saerp. Viatura da Guarda Civil próxima a caixa d’água que abastece os condomínios Portal da Mata, Vivendas da Mata e Quinta da Boa Vista em Ribeirão Preto (SP)

Arquivo pessoal

Cerca de 2 mil moradores dos condomínios Portal da Mata, Vivendas da Mata e Quinta da Boa Vista em Ribeirão Preto (SP), próximos à Mata de Santa Tereza, estão desde o fim de janeiro com o abastecimento de água comprometido por conta de furtos na fiação que afetaram o painel de automação do posto da Secretaria de Água e Esgoto (Saerp).

Segundo os moradores, foram três furtos. O primeiro aconteceu no dia 24 de janeiro. No segundo, em 5 de fevereiro, os criminosos danificaram o painel elétrico. No dia seguinte, 6 de fevereiro, houve um novo furto da fiação. “A situação está insuportável”, desabafa um morador do Vivendas que não quis se identificar.

Desde então, a Saerp precisa ligar a bomba manualmente para encher a caixa d’água localizada na Estrada Municipal Vista Alegre, em frente ao condomínio Portal da Mata, bairro Real Sul.

Entretanto, o reabastecimento dura pouco: moradores relatam eventual falta de água desde o primeiro furto. “Estamos sofrendo com essa falta de água e esse descaso, porque foram mais de 15 dias para arrumar isso. […] A Saerp vem, mexe, faz alguma coisa lá, essa água volta um pouco, chega no fim do dia estamos todos sem água de novo”, explica o morador.

Segundo ele, o órgão não dá uma previsão para normalizar a situação. Além disso, os condomínios têm vários terrenos com obras. Durante o dia, o abastecimento de água feito manualmente vai praticamente todo para as construções.

“Chega a noite, todas as famílias começam a chegar em casa do trabalho e não tem mais água nenhuma, porque é muita gente usando”, explica.

Morador mostra possível local por onde criminosos podem ter entrado para roubar fiação em Ribeirão Preto (SP)

Arquivo pessoal

Insegurança

Os moradores destacam que o problema vai além da falta d’água: por conta dos furtos frequentes, eles temem que novas ocorrências possam continuar comprometendo o abastecimento. “Não adianta só consertar. De uma hora para outra, os bandidos vão entrar lá de novo e roubar todo o equipamento novamente”, explica o morador.

O local, próximo a Mata de Santa Tereza, é mal iluminado e não tem câmeras de segurança.

“Policiamento não temos para cá. Esquece”, afirma o morador. “Única coisa que a gente consegue ter é a ronda do condomínio. Segurança pública mesmo, a gente não tem”.

O g1 entrou em contato para pedir um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) sobre os furtos frequentes na região e aguarda um retorno da pasta.

Mata de Santa Tereza, em Ribeirão Preto

Reprodução/EPTV

O que diz a Saerp?

Em nota, a Saerp informou ao g1 que na região citada pode ocorrer intermitências devido ao furto e vandalismo ocorrido no painel elétrico, ficando a operação de forma manual.

Segundo o órgão, as equipes já instalaram nova fiação e já deram início ao processo licitatório para contratação de uma empresa especializada, a fim de realizar a manutenção do painel de automação.

A Saerp orienta aos moradores que tenham reservatório de água adequado para 24h de consumo, conforme obriga a NBR 5626.

