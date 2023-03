Furtos e roubos de motos chegam a dobrar na região de Campinas, e estudo relaciona com explosão de veículos novos; entenda

Sumaré (SP) viu o número de ocorrências saltar 110% entre 2021 e 2022. Metrópole foi a segunda cidade do estado com mais ocorrências de furtos no último ano, diz levantamento. O número de furtos e roubos de motos teve alta em três das maiores cidades da região de Campinas (SP), incluindo a metrópole. Em Sumaré (SP), por exemplo, o total mais do que dobrou entre 2021 e 2022. O levantamento é da Fundação Álvares Penteado (Fecap), com base em dados da Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-SP).

Além dos dois municípios, Indaiatuba (SP) também entrou na lista, ainda que com um aumento mais discreto.

Segundo o balanço, Campinas aparece como a segunda cidade com o maior número de furtos de motos de todo o estado e a quarta, em relação aos roubos. Já Sumaré é destaque entre os municípios com mais ocorrências de roubos: fica em 12° lugar.

Veja a tabela com o total de furtos e roubos nas três cidades em cada ano:

Por que o aumento?

O aumento desse tipo de criminalidade ocorreu, simultaneamente, a uma explosão de novas motos em circulação, motivada pela pandemia da Covid-19 e pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. Clique aqui e veja os detalhes.

Responsável pelo levantamento, o coordenador do Departamento de Pesquisas em Economia do Crime da Fecap, Erivaldo Costa Vieira, relaciona o crescimento de motos em circulação à alta de furtos e roubos.

“Roubo e furto de motos não são crimes de oportunidade, é uma indústria complexa, que tem início na pessoa que está roubando sua moto na rua ou furtando, mas vai terminar em balcões de motopeças e distribuidoras.”

Para Vieira, a resolução do problema passa por mais incentivos à compra de peças originais. Assim, segundo ele, o mercado ilegal não se sustentaria.

“Uma fiscalização severa e rigorosa nessas empresas que vendem motos e peças usadas. Se os preços das peças legais não fossem tão caros, talvez, as pessoas não migrassem para esse mercado ilegal. Se mais pessoas comprassem peças originais, nós diminuiríamos a demanda dessas peças ilegais e, portanto, o incentivo ao roubo e furto das motos.”

Furtos e roubos de motos aumentaram na região de Campinas

Reprodução/EPTV

O que diz a SSP?

Em nota, a SSP afirmou que trabalha para melhorar a segurança em todo o estado. Ressaltou, ainda, que os três municípios citados, por outro lado, tiveram aumento no número de veículos recuperados em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

“As ações da Polícia Civil foram intensificadas de modo a combater a receptação, destino da maioria dos produtos roubados e furtados. A exemplo disso, estão as operações em desmanches, ferros velhos e locais de comercialização de peças automotivas visando à identificação e prisão de integrantes de quadrilhas especializadas em roubos, furtos e receptação de veículos”, completou.

Câmera de segurança flagra furto de moto em Campinas

Reprodução/Câmera de segurança

