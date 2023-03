Furtos sobem 8,6% no 1º bimestre em Ribeirão Preto, SP, aponta Segurança Pública

Número de ocorrências passou de 1.604 em 2022 para 1.742 ocorrências em 2023. Segundo estado, houve aumento de cerca de 81% nas prisões na cidade. Crimonosos roubam posto de gasolina em Ribeirão Preto, SP

Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) apontam aumento de 8,6% no número de furtos no primeiro bimestre em Ribeirão Preto (SP) em comparação ao mesmo período do ano passado. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram registradas 1.742 ocorrências, contra 1.604 no mesmo período em 2022.

O dado considera o total de ocorrências registradas. Por outro lado, houve queda no número de furtos de veículos: foram 298 casos registrados no mesmo período em 2022, contra 210 neste ano, o que representa redução de 29,5%.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, houve leve queda no número de roubos do ano passado para cá. No primeiro bimestre de 2022, foram registrados 453 casos, contra 448 em 2023 — 1,1% de redução.

A tendência também se reflete em relação ao roubo de veículos: o número caiu de 72 para 59 ocorrências registradas em janeiro e fevereiro de 2023, o que representa uma queda de 18%.

Números da polícia mostram aumento de furtos e roubos em Ribeirão Preto, SP

Região dos Campos Elíseos

Mas, quando a análise é feita mês a mês, constata-se um aumento na violência em Ribeirão Preto.

Moradores da região dos Campos Elíseos têm sofrido com furtos e roubos de veículos. De janeiro para fevereiro de 2023, o número foi de 19 para 33 ocorrências.

Os roubos em geral tiveram um aumento considerável: foram 24 ocorrências em janeiro que saltaram para 52 no mês passado. A região é considerada a maior de Ribeirão Preto e é atendida pelo 2º Distrito Policial da cidade.

Moradores e comerciantes relatam ter medo da violência. O líder comunitário Osvaldo César Beltramini pede que seja feito um policiamento extensivo na região.

“A gente precisa muito do poder público para ter um policiamento marcando território nos quatro cantos do nosso bairro porque a gente já não está tolerando mais”, diz Beltramini.

Região do Campos Elíseos registrou aumento no número de roubos em Ribeirão Preto, SP

Durante o dia, acontecem pequenos furtos nas ruas. “Estamos vivendo presos dentro das nossas próprias casas”, lamenta Beltramini, que cobra que o bairro tenha uma base operante da Polícia Militar, já que a da Avenida Saudade registra, exclusivamente, ocorrências de trânsito.

A sensação de insegurança também afeta os comerciantes. “Eles não sabem se quem está entrando é um cliente ou se ele vai ser assaltado”, diz o líder comunitário.

A comparação mês a mês em Ribeirão Preto também apontam os itens mais roubados por criminosos na cidade: celulares, correntes e anéis de ouro e dinheiro. Em janeiro, 180 pessoas foram abordadas por ladrões armados. Já em fevereiro, o número subiu para 209, o que representa um aumento de 16%.

Rubens Matias de Faria, de 54 anos, foi agredido por ladrões ao tentar evitar roubo do carro em Ribeirão Preto, SP

O motivo do aumento

Em relação aos furtos mês a mês, a Secretaria de Segurança Pública aponta aumento no número de ocorrências em seis dos oito distritos policiais de Ribeirão Preto de janeiro para fevereiro. No total, os furtos subiram 10% na cidade: em janeiro, foram 729, e em fevereiro, 803

O especialista em segurança Adevair Alvez Fonseca explica o motivo de a polícia não está conseguindo frear esse crescimento.

“A gente tem verificado que existe uma desproporção muito grande com relação à segurança pública e os índices de criminalidade. Crescem os índices, mas não cresce a estrutura da segurança pública”, diz Fonseca.

Mesmo com o aumento do índice, o especialista acredita que haja subnotificação dos crimes, principalmente em relação aos furtos. “As pessoas não acreditam muito nesta questão de notificar a polícia dos furtos”, afirma.

O que diz o estado

Sobre a violência em ribeirão no começo do ano, a secretaria da segurança pública disse que teve um aumento de quase 81% no número de prisões em janeiro e fevereiro de 2023 comparado com o mesmo período de 2022.

Segundo a pasta, as forças de segurança têm fiscalizado lojas que vendem celulares e assistências técnicas para coibir a receptação de aparelhos produtos de crime.

Por fim, a secretaria informou que aumentou as ações nos desmanches e locais de vendas de peças, para combater o roubo e o furto de carros.

