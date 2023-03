Acidente aconteceu na altura do km 255, na pista sentido São Paulo. Segundo a PRF, motorista, de 23 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Fusca fica destruído após capotar na Via Dutra, em Piraí

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Um fusca ficou destruído após capotar na tarde desta quinta-feira (30) na Via Dutra, em Piraí (RJ). O acidente aconteceu na altura do km 255, na pista sentido São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro, de 23 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ), cidade vizinha.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que o paciente recebeu atendimento médico, fez uma tomografia, está lúcido e seguia internado em observação na tarde desta quinta-feira.

Ainda de acordo com a PRF, o fusca parou no acostamento após capotar. Portanto, nenhuma das faixas da rodovia foi interditada e o trânsito não foi afetado.

Motorista é socorrido com ferimentos leves após fusca capotar em Piraí

Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

