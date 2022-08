Fusilli alla Arlecchino, più buoni dell’insalata di pasta. Semplici e leggeri

Fusilli alla Arlecchino, più buona dell’insalata di pasta. Semplice e leggera. E’ sicuramente una bella sinfonia di colori. Un piatto che sicuramente richiama al Carnevale, ma che per il gusto e la vivacità degli ingredienti ha più a che fare con l’estate. Sono pochi ingredienti, tutti saporiti, pieni di vita, di stagione.

La pasta all’arlecchino non è proprio una insalata di pasta, è un piatto vegetariano, che può essere consumato al mare, in un pic nic, ma anche a casa, stando comodamente seduti a tavola fuori ad un bel terrazzo o una grande balconata. Andiamo quindi a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti di questo piatto buonissimo.

INGREDIENTI dei fusilli all’arlecchino

500 gr di fusilli

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

2 peperoni

1 melanzana

2 carote

1 zucchina

3 pomodori rossi

200 gr di piselli surgelati

dado vegetale

parmigiano grattugiato

sale

Preparazione dei nostri fusilli

Prepariamo la base del nostro piatto, ossia il ragù bianco. Prendiamo una grossa padella, mettiamola sul fuoco e facciamo un giro d’olio abbondante. Tagliamo a fettine sottili la cipolla e l’aglio ( privata dell’animella. La parte più callosa dell’aglio, quella anche più fastidiosa). Fate quindi soffriggere per qualche minuto fino a quando la cipolla non sarà bella dorata.

Ora tagliamo le verdure: le facciamo a cubetti o a pezzi più grossi ( dipende dalla consistenza che volete avere, noi li abbiamo tagliati più grossi. Diciamo che tagliandoli in maniera più piccola avrete quell’idea di vivacità, colori e festa). Tagliamo quindi i peperoni, la melanzana, le carote le zucchine.

Nella padella andiamo a ordine di cottura ( cominciamo dalle verdure che devono cuocere di più: mettiamo quindi i piselli, poi carote, peperoni, zucchine e infine le melanzane. In ultimo aggiungete i pomodori a pezzettoni.

Ora passiamo alla pasta, mettiamo l’acqua di un pentola e portiamo a bollore. Aggiungiamo il sale e poi caliamo la pasta. Cuocetele e scoliamo quando è al dente. Ripassatela in padella per 3 o 4 minuti allungando il tutto con un goccio d’acqua e se volete del parmigiano. Continua a leggere i nostri primi piatti

Fusilli alla Arlecchino, più buoni dell’insalata di pasta. Semplici e leggeri scritto su Più Ricette da Redazione.