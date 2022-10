Fusilli alla Capannina, più buona della classica pasta al pomodoro: il primo piatto degli ultimi 5 minuti. Una ricetta facile facile, di quelle che si preparano in pochi minuti e che possono sostituire la classica pasta al sugo di pomodoro. E’ un sugo che si prepara senza cucinarlo del tutto e piace a tutti. Diciamo che può essere sia estivo, sia per quegli autunni più caldi ( come l’ottombrata romana). Ci vogliono pochi minuti e pochissimi ingredienti. MA andiamo a vedere come si preparano e quali sono gli ingredienti per questo piatto buonissimo.

Ingredienti

400 gPomodori all’insalata

60 gPinoli

80 g Parmigiano Reggiano DOP (Grattugiato)

1 spicchioAglio (Facoltativo)

1 ciuffoBasilico

4 cucchiaiOlio extravergine d’oliva

q.b.Sale

Preparazione

Prendiamo un mixer da cucina, inseriamo ora i pinoli ( diciamo che potete anche usarle le mandorle spellate per questa ricetta), aggiungete poi il parmigiano, l’aglio ( deve essere privo di animella verde. Ovviamente la ricetta lo prevede, ma se non lo sopportate frullato, potete anche ometterlo). Cominciate ora a frullare il tutto bene, ma non troppo. Senza ottenere una crema però, bastano giusto un paio di frullate. ( per renderlo più saporito potete anche unire del formaggio grattugiato di vostro piacimento o della ricotta salata)

Una volta data una prima frullata aggiungete i pomodori ( che avrete lavato) e tagliati a pezzi. Continuate ora a frullare e ottenete una crema aggiungete olio per farla montare. Aggiustate di sale. Il pesto ora è pronto. Prendete una pentola e riempitela di acqua, appena la pasta sarà pronta unite la pasta al sugo “freddo” con un mestolo di acqua di cottura. Amalgamate bene, guarnite con del basilico e buon appetito.

