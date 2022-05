fusilli-alla-carbonara-di-asparagi,-delicati-e-cremosi,-perfetti-per-i-pranzi-di-primavera

Per i puristi esiste solo un modo per preparare la carbonara, senza eccezioni, varianti, o personalizzazioni: solo pasta, tuorli, pecorino e guanciale; assolutamente niente panna, pancetta o cipolla!

Perché non sperimentare altri sapori e nuove ricette? Come la carbonara di mare, di zucchine, di salmone, e la nostra carbonara di asparagi, da non perdere!

Una versione vegetariana che accontentare tutti: non si rinuncia alla classica cremina di tuorli e pecorino ma, al posto del guanciale, ci saranno gli asparagi:

l’abbinamento di asparagi e uova è un classico che si sposa alla perfezione e dà vita a un condimento cremoso e goloso che non farà rimpiangere la carbonara tradizionale.

Come formato di pasta abbiamo utilizzato i fusilli, ma potrete personalizzare questa ricetta scegliendo il formato preferito: spaghetti, mezze maniche, tortiglioni o farfalle, saranno ideali per un primo piatto da preparare in primavera e da gustare in tantissime occasioni!

Fusilli alla Carbonara di asparagi

Ingredienti per 4 persone

320 g di fusilli

5 tuorli

500 g di asparagi

100 g di pecorino grattugiato

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione

Lavate gli asparagi ed eliminate la parte più legnosa, rompendo il gambo nel punto dove di spezzerà con una leggera pressione delle dita.

Mettete gli scarti dei gambi degli asparagi nella pentola con l’acqua leggermente salata, dove cuocerete la pasta, e portate a bollore.

Nel frattempo tagliate a rondelle i gambi gli asparagi fino alle punte, che dovranno rimanere intere, e scaldateli in una padella con un filo d’olio, sale e pepe, mescolate di tanto per insaporirli;

aggiungete un mestolo di acqua di cottura della pasta (con i gambi) e cuocete a fuoco basso per 5 minuti, fino a che si ammorbidiscono.

In una ciotola sbattete i tuorli con il pecorino grattugiato ed un mestolo di acqua di cottura, per formare una crema.

Eliminate i gambi dall’acqua in bollore, e “buttate” i fusilli, cuocendoli al dente, scolate la pasta e trasferitela nella padella con gli asparagi, mescolate, togliete la padella dal fuoco ed aggiungete la crema di tuorli e pecorino: mescolate bene e velocemente.

Servite i Fusilli alla Carbonara di asparagi, con una spolverata di pepe a piacere.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Fusilli alla Carbonara di asparagi, delicati e cremosi, perfetti per i pranzi di primavera proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.