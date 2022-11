Fusilli alla ladra, il piatto dell’ultim’ora che salva il pranzo. Sugo pronto mentre la pasta cuoce. Una pasta davvero sfiziosa e saporita che si prepara con pochissimi ingredienti e in poco tempo. Qualcuno può storcere il naso per via della panna, ma negli anni ’80 questo ingrediente era davvero in voga. L’origine del piatto non si conosce, come del resto per tanti piatti, ma andiamo a vedere come si prepara e quali sono gli ingredienti.

Ingredienti dei fusilli alla ladra

400 gr di fusilli

1 spicchio di aglio

100 gr speck

prezzemolo

passata di pomodoro

panna da cucina

tabasco

Preparazione dei fusilli

Prendiamo una bella padella ( capiente tanto da poterci amalgamare la pasta dopo). Aggiungiamo dell’olio ( a piacere, un filo se non vi piace molto condito altrimenti un paio di giri) e fate imbiondire l’aglio. Mettete ora a striscioline lo speck ( la misura sceglietela voi, a molti piace la consistenza a molti no). Togliete l’aglio altrimenti rischiate che bruci e il piatto poi saprà troppo di aglio.

Quando il tutto sarà ben rosoloto aggiungete la passata di pomodoro. Potete, a vostra scelta, aggiungere anche la polpa di pomodoro. Uniamo poi il tabasco ( diciamo che mezzo cucchiaino andrà bene, poi se vi piace, potete anche aggiungerne un altro) e infine il prezzemolo. Cuociamo il nostro sugo per circa 10 minuti a fiamma media. Facciamolo asciugare un po’. Una volta passato il tempo aggiungiamo la panna e lasciamo riposare.

Intanto mettiamo su la pentola con l’acqua. Una volta raggiunto il bollore saliamo e cuociamo la pasta ( non mettiamo tanta acqua, lasciamo che l’amido non disperga). Una volta scolata la pasta al dente, lasciamo un po’ d’acqua e mettiamo la pasta nella padella. Spadelliamo per qualche minuto e se necessario aggiungiamo un po’ di acqua. Concludente con una spolverata di formaggio e servite.

