fusilli-peperoni-e-tonno,-il-primo-salva-pranzo.-una-accoppiata-golosa-pronta-in-10-minuti-mentre-cuoce-la-pasta

Fusilli peperoni e tonno, Un primo piatto veloce e colorato, semplice e gustoso. Un primo piatto sicuramente estivo, ma anche di inizio autunno. Un primo piatto che si può gustare sia caldo che freddo, oltre alla preparazione, anche la cottura è veloce, infatti i peperoni tagliati a listarelle molto sottili, cuociono molto velocemente. Ideale anche pe un pranzo all’ultimo minuto, soprattutto se vi avanzano dei peperoni preparati per contorno. Potete usare sia un formato di pasta lunga che corta, io ho scelto dei fusilli ricci corti.

Ingredienti:

180 gr fusilli

80 gr di tonno in scatola

2 peperoni

½ cipolla

Capperi

Olive nere

Olio evo

Sale

Procedimento:

Per preparare i fusilli con tonno e peperoni, iniziate a lavare ed asciugare i peperoni, eliminate i semi ed il torso, tagliateli a listarelle molto sottili.

In una capiente padella, mettete un giro d’olio evo, unite la cipolla tagliata a fettine sottili, soffriggete per un minuto, poi unite i peperoni, e continuate la cottura per cinque minuti.

Trascorso questo tempo, eliminate il nocciolo dalle olive, e tritatele grossolanamente insieme ai capperi e uniteli ai peperoni, fate insaporire per qualche minuto, se occorre regolate di sale.

Infine unite il tonno, mescolate velocemente e spegnete la fiamma.

Cuocete la pasta al dente, colatela direttamente nella padella, mescolate velocemente, se occorre unite un poco d’acqua di cottura della pasta. Impiattate, servite e gustate i vostri fusilli, se gradito potete aggiungere un poco di peperoncino piccante.

