fusilli-ricci-al-sugo-mediterraneo,-piatto-semplicissimo-che-si-prepara-in-pochi-minuti.-bastano-questi-pochi-ingredienti

Un primo piatto di pasta condito con un sugo semplice e veloce. Ottimo per un pranzo da preparare all’ultimo momento. Un sugo preparato semplicemente con passato di pomodoro, tonno in scatola, il tutto profumato con l’origano.

Tutti ingredienti facilmente reperibili in casa in ogni momento, quindi niente panico, prepariamo questo piatto tanto semplice quanto gustoso.

Ingredienti dei Fusilli ricci al sugo mediterraneo

180 gr di fusilli ricci

500 gr di passato di pomodoro

80 gr tonno in scatola

1 spicchio d’aglio

Olive verdi

Olio evo

Sale

Origano

Peperoncino in polvere

Preparazione:

Per preparare i fusilli con il sugo alla mediterranea, mettete un giro d’olio evo in una pentola, unite lo spicchio d’aglio fate imbiondire leggermente ed eliminatelo. Unite il passato di pomodoro, fate cuocere per venti minuti.

Sgocciolate il tonno ed unitelo alla salsa, mescolate bene, unite anche le olive denocciolate e cuocete per altri dieci minuti, regolate di sale e profumate con l’origano.

Cuocete la pasta in abbondate acqua salata, colatela tre minuti prima del termine della cottura, direttamente nella pentola con il sugo e terminate la cottura a fuoco medio.

Impiattate, completando il piatto con la polvere di peperoncino piccante.

