fusilli-ricci-tonno-e-carciofi:-il-pranzo-divertente-pronto-in-pochissimi-minuti.-ecco-come-amalgamarli-e-renderli-unici

Fusilli ricci tonno e carciofi, sono un primo piatto molto semplice da preparare, ed allo stesso tempo molto gustosi. Nella ricetta che di seguito vi descrivo, non ho usato la panna, ma del formaggio cremoso, senza aggiunta di pomodorini.

Un piatto che potete preparare in ogni periodo dell’anno, ovviamente sostituendo i carciofi freschi, utilizzando i cuori di carciofi congelati. Sono molti i formati di pasta che sposano bene con questo condimento, io ho scelto dei fusilli ricci, che sono stati totalmente avvolti dal condimento.

Ingredienti per i Fusilli ricci tonno e carciofi:

180 gr di fusilli ricci

2 carciofi

1 spicchio d’aglio

30 gr di formaggio spalmabile

Prezzemolo

Buccia grattugiata di mezzo limone + succo

Olio evo

Sale

capperi

Procedimento:

Per preparare i fusilli con tonno e carciofi, iniziate a pulire i carciofi, tagliateli e metteteli a bagno in una ciotola, con acqua acidulata con il succo di mezzo limone.ù

Nel frattempo mettete il formaggio in una ciotola, unite la buccia grattugiata del limone e un poco di prezzemolo tritato, mescolate e lasciate riposare, avendo cura di coprire la ciotola. In una capiente padella, mettete l’olio evo, lo spicchio d’aglio ed i carciofi sgocciolati, fate cuocere a fiamma media con la padella semicoperta, per cinque minuti. Unite i capperi, mescolate e cuocete ancora per altri cinque minuti, se occorre unite un poco d’acqua.

Unire il tonno sgocciolato, mescolare e cuocere per un altro minuto,

infine unire il formaggio e un poco d’acqua di cottura della pasta, amalgamare il tutto e se occorre regolare di sale.

Colare la pasta al dente direttamente nella padella, amalgamare bene,

impiattare e servire subito, completando il piatto con il prezzemolo tritato.

