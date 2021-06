Fusilli senza glutine con lenticchie, pesto di basilico e bottarga: ecco come preparare un buonissimo primo piatto adatto ai celiaci o per chi vuole preparare primi piatti diversi dal solito.

Con i fusilli senza glutine conditi con lenticchie rosse, pesto e bottarga potete preparare un primo piatto bilanciato, gustoso e adatto anche ai celiaci.

Negli ultimi tempi sono aumentate a dismisura le alternative senza glutine alla classica pasta da utilizzare nella preparazione di buonissimi primi piatti. Di seguito trovate tutti i passaggi per preparare un particolare condimento per un primo piatto originale!

Fusilli senza glutine estivi

Preparazione dei fusilli senza glutine

Per prima cosa dedicatevi alla preparazione del pesto: lavate il basilico, asciugatelo e ponetelo all’interno del mixer. Unite il parmigiano grattugiato, l’aglio sbucciato e privato dell’anima che renderebbe il pesto piuttosto forte e poco digeribile e un pizzico di sale. Iniziate a frullare aggiungendo l’olio di oliva a filo in modo da ottenere una crema omogenea. Nel frattempo, fate cuocere la pasta in abbondante acqua salata e in un’altra padellina saltate le lenticchie rosse già cotte con un filo d’olio di oliva. Terminata la cottura della pasta, scolatela e ripassatela velocemente in padella con le lenticchie, aggiungete il pesto e impiattate. Servite e terminate con una spolverata di bottarga in base al vostro fusto.

Buon appetito!

In alternativa, vi consigliamo le crespelle di grano saraceno senza glutine.

Conservazione

Consigli per la conservazione: la pasta preparata seguendo questa ricetta può essere conservata in un contenitore ermetico in frigorifero per 2-3 giorni al massimo. Anche se consigliamo di consumarla appena fatta e ancora calda. Sconsigliamo la congelazione in freezer.