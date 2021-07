futsal,-serie-a-2:-secondo-colpo-del-bovalino-calcio-a-5,-preso-gabriel-barbosa

Secondo colpo del Bovalino calcio a 5: è arrivato Gabriel Barbosa

“Secondo colpo nel giro di poche ore, inizia a prendere forma la nuova creatura Amaranto. Brasiliano con passaporto portoghese, laterale sinistro, mancino di piede, è una vecchia conoscenza di Mister Salvatore D’Urso. Nonostante la giovane età ha già affrontato parquet di tutto rispetto quali Portuguesa in patria, Gran Canaria in Spagna e Siac Messina. Arriva a Bovalino con tanta voglia di stupire, requisito fondamentale per affrontare la stagione alle porte. Bovalino calcio a 5 è lieta di comunicare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Gabriel Barbosa, detto Biko. Ti aspettiamo Gabriel, non vediamo l’ora di cominciare!”. Con questa nota ufficiale, il Bovalino calcio a 5 annuncia l’arrivo di Gabriel Barbosa.