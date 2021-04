Futuro di Detto Fatto e Bianca Guaccero: cosa accadrà nel 2021/2022

Detto Fatto, show pomeridiano di Rai Due in onda dal lunedì al venerdì, dopo una stagione travagliatissima, vede un raggio di luce. Secondo quanto appreso da Dagospia, il programma sarà rinnovato anche per la stagione 2021/2022. Dovrebbe essere confermata alla guida anche Bianca Guaccero.

La stagione in corso è stata una delle più difficili per il format di Rai Due. Oltre ad aver subito diversi cambi di orario (una situazione che mai giova a una trasmissione televisiva), a fine novembre è stato travolto da una bufera mediatica rumorosissima. Il caso è scoppiato per via del siparietto di Emily Angelillo, che mostrava in modo alquanto opinabile in che maniera una donna dovesse andare a fare la spesa.

Sono stati giorni difficili, tanto che lo show è persino stato sospeso. Addirittura a un certo punto i vertici di Viale Mazzini avrebbero vagliato l’idea di cancellare la trasmissione dal palinsesto. Invece è andata in modo diverso: Bianca Guaccero, dopo lo stop, è tornata in video con tanto di scuse tra le lacrime per quanto accaduto. Ora sembra che ci sarà la conferma, sia di Detto Fatto sia della conduttrice pugliese.

I numeri di Detto Fatto non sono entusiasmanti. Tuttavia, considerando la pesante crisi che sta attraversando il secondo canale del servizio pubblico per quel che riguarda gli ascolti, resta un format in grado di conservare una sufficiente fetta di telespettatori.

Detto Fatto, Bianca Guaccero positiva al Covid

Poco più di una settimana fa la conduttrice ha reso noto di aver contratto il coronavirus e di essersi posta in isolamento domiciliare. A Detto Fatto è stata sostituita da Carla Gozzi e Jonathan Kashanian, seppur non ha rinunciato a fare diverse ‘scorribande’ in collegamento durante la diretta.

Attualmente Bianca è ancora impossibilitata a rientrare al lavoro, in quanto persistono i sintomi del Covid. Tuttavia, di recente, attraverso i suoi profili social, ha rassicurato i suoi fan, dicendo di stare bene e che si sta riprendendo. Non resta che attendere che il tampone dia esito negativo per rivederla in tv.