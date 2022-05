Oltre 1700 partecipanti e più di 550 retailers. Sono i numeri che hanno contraddistinto la sesta edizione del Mapic Italy, il più importante evento dedicato al mercato immobiliare commerciale e retail italiano.

Ospitato dal Superstudio Maxi di Milano, Mapic Italy 2022 si è articolato in due giornate di incontri e di confronto con tutti i maggiori player del settore, scandite da una serie di conferenze che hanno approfondito il tema portante di questa edizione: la sostenibilità. Sono state infatti le tre P della crescita sostenibile – People, Planet e Profit – a suggerire il titolo di questa edizione: “Navigating retail towards a more human world”.

Sostenibilità ambientale, economica e sociale nel settore dei centri commerciali, etica dei consumi, innovazione, nuove abitudini di vita e consumo, concept emergenti, leisure e ristorazione hanno così animato i dibattiti programmati durante le giornate del 18 e 19 maggio.

“La sostenibilità non è più un’opzione, ma soprattutto non è un vincolo” ha sottolineato davanti alla nostra telecamera lo Show Director Francesco Pupillo. “I criteri ESG sono quelli che oggi guidano le scelte di tutti gli attori della catena di valore, dall’investitore fino al consumatore”. Insieme alla sua, abbiamo raccolto le dichiarazioni e le impressioni di alcuni – fra aziende, investitori e rappresentanti di categoria – dei principali protagonisti all’evento milanese.

L’articolo Futuro sostenibile: al Mapic Italy 2022 le strategie del mercato immobiliare italiano proviene da The Map Report.