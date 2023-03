Fuvest 2023 e Enem USP: veja aprovados em lista de espera e saiba como fazer matrícula

Pelo Enem, são 253 vagas em São Carlos e 52 em Pirassununga. Matrícula ocorre na terça e na quarta, pela internet. Campus I da USP em São Carlos

Marcos Santos/USP Imagens

A Universidade de São Paulo (USP) divulgou a lista de espera da Fuvest e do Enem USP, nesta segunda-feira (13). (veja abaixo as listas e como se matricular)

Enem USP é nova forma de ingresso que substituiu o Sisu e considera as notas dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio para classificação.

Nessa modalidade, em São Carlos (SP), a universidade oferece 253 vagas, sendo 91 de ampla concorrência, 89 escola pública e 73 EP-PPI (pretos, pardos ou indígenas). No campus de Pirassununga são 40 vagas de ampla concorrência, escola pública e 12 EP-PPI.

Para ver os aprovados em lista de espera da Fuvest clique aqui.

Para ver os aprovados em lista de espera do Enem USP clique aqui.

Matrícula

Campus da USP em Pirassununga

Divulgação/USP

Os convocados na lista de espera devem realizar a matrícula virtual de 8h de terça (14) as 12h de quarta-feira (15).

O link de matrícula é encaminhado no e-mail cadastrado no momento da inscrição e, durante o processo, deve ser preenchido um formulário eletrônico, além do envio da documentação exigida em formato digital.

A confirmação da matrícula deverá ser feita – também de forma virtual – das 8h de 3 de abril até as 16h de 5 de abril.

Em caso de dúvida, o ingressante pode consultar a Central Unificada de Matrículas da USP, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, pelos telefones (11) 3091-3403 e (11) 3091-3442, ou pelo e-mail centraldematriculas@usp.br.

Quem não foi convocado pode ainda consultar mais duas chamadas da lista de espera, tanto da Fuvest quando do Enem USP: uma no dia 20 de março e outra no dia 27 de março.

