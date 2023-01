Fuvest 2023: lista de aprovados na 1ª chamada é divulgada; veja nomes

Gabarito oficial da segunda fase também foi liberado nesta sexta (27). Candidatos com nome na lista poderão realizar matrícula virtual a partir de 31 de janeiro. Candidatos chegam ao prédio da Faculdade de Educação da USP para o primeiro dia de provas da segunda fase da Fuvest

A Fuvest divulgou às 12h desta sexta-feira (27) a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular 2023 e o gabarito oficial das provas da segunda fase, com as abordagens esperadas para cada questão.

Os candidatos que estiverem na relação de convocados poderão realizar o processo de matrícula virtual na concorrida Universidade de São Paulo (USP), a partir das 8h de 31 de janeiro até as 16h de 6 de fevereiro.

CONFIRA A LISTA DE APROVADOS

CONFIRA O GABARITO DA 2ª FASE

Inicialmente, a divulgação dos resultados estava marcada para 30 de janeiro, segunda-feira. O motivo da antecipação não foi informado.

Na segunda-feira (30), os candidatos poderão ter acesso a suas redações e conferir seus desempenhos, na área do candidato, no site da fundação (app.fuvest.br/login).

A lista de convocados para a segunda chamada será divulgada no dia 10 de fevereiro.

Fuvest 2023

As provas da segunda fase do vestibular foram realizadas nos dias 8 e 9 deste mês de janeiro, com 30,1 mil estudantes convocados. No primeiro dia, das provas de Redação e Português, a taxa de abstenção foi de 7,2%. Já no segundo, quando os candidatos tiveram que responder questões de disciplinas específicas para cada curso, o índice de faltosos foi de 8%.

