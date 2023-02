Fuzil e veículos de luxo são aprendidos em Balneário Camboriú com investigados por levar drogas para a Europa

Grupo é liderado pelo homem conhecido como ‘Escobar brasileiro’, considerado um dos maiores narcotraficantes do mundo em atividade. Fuzil e veículos de luxo são aprendidos em ação contra grupo apontado por levar drogas para a Europa em Balneário Camboriú

Polícia Federal/Divulgação

Um fuzil 7.62 milímetros, carros e motocicletas de luxo, dinheiro e munições foram encontrados pela Polícia Federal em Balneário Camboriú, no Litoral Norte, durante operação de repressão ao tráfico internacional de drogas nesta terça-feira (14).

Com mandados em diferentes estados do Brasil e até na Hungria, a operação mira em uma organização criminosa apontada por usar os portos do Espírito Santo para enviar grande quantidade de cocaína para a Europa ocultada em pisos de mármore e granito.

O grupo é liderado pelo homem conhecido como “Escobar brasileiro”, considerado um dos maiores narcotraficantes do mundo em atividade.

Preso em 2022 na Hungria, ele é investigado em vários países pelo envio de toneladas de cocaína a partir de portos brasileiros, em especial os de Santos e Paranaguá, e tentava colocar o Espírito Santo como alternativa para esses embarques, informou a Polícia Federal.

Em Santa Catarina, a PF informou que foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Durante a ação, os policiais apreenderam uma BMW, além de um SW4 e uma motocicleta estilo esportiva.

Além das buscas, a PF cumpriu cinco mandados de prisão preventiva nos estados do Espírito Santo, Paraná, São Paulo, Pernambuco e na Hungria.

Polícia Federal/Divulgação

Operação

A investigação teve início em 2021, quando a Polícia Civil apreendeu 350 quilos de cocaína que eram descarregados de um caminhão no Espírito Santo.

A PF detalhou que a droga seria ocultada em uma carga de chapas de granito e exportada para a Europa. Um ex-policial e um empresário foram presos em flagrante.

