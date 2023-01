g1-quer-mostrar-a-sua-fantasia-desse-e-de-outros-carnavais;-envie-fotos

Fotos vão compor galeria especial que será publicada na segunda-feira (27).

Imagens podem ser enviadas até sexta-feira (24), pelo VC no G1 no Amapá.

Fotos podem ser enviadas até sexta-feira(24) pelo aplicativo do G1 (Foto: VC no G1)

O G1 AP quer mostrar qual a sua fantasia. Vale da folia de 2017 e de outros carnavais. Para participar envie até sexta-feira (24) fotos para a ferramenta colaborativa VC no G1, com o nome das pessoas na imagem.

Só serão aproveitadas as fotos enviadas em nome do próprio autor. As imagens devem ser na posição horizontal e em alta resolução.

Os arquivos de fotos devem estar nos formatos jpg, bmp, png ou gif. Preencha o cadastro no VC no G1 e participe!

Tem alguma notícia para compartilhar? Envie para o VC no G1 AP ou por Whatsapp, nos números (96) 99178-9663 e 99115-6081.

