G1 reúne dicas sobre cuidados durante tempestade de raios

Duas pessoas morreram no estado do Rio de Janeiro na última semana. Um dos casos foi registrado em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. O Corpo de Bombeiros e a concessionária de energia que atende a região explicam o que se deve fazer em situações como essas. Morador de Maricá registra raio na cidade

Renan Destri/arquivo pessoal

Na última semana foram registrados diversos casos de quedas de raios em todo o estado do Rio de Janeiro, inclusive com duas mortes. Um dos casos aconteceu na terça-feira (7), em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Aroldo Alves Júnior, de apenas 26 anos, foi atingido no tórax enquanto trabalhava na laje de uma casa no bairro Vilatur.

A segunda morte foi registrada na sexta-feira (10), na Estrada Ademar Ferreira Torres, em Itaboraí, na Região Metropolitana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem de aproximadamente 30 anos foi atingido e não resistiu.

Apesar de colorir os céus de maneira espetacular, as tempestades de raios são perigosas. Segundo o Corpo de Bombeiros as pessoas devem evitar ficar expostas nas ruas nos dias chuvosos, principalmente perto de árvores. O órgão alerta também para o alto risco em piscinas e mares.

A concessionária de energia elétrica Enel, informou que registrou cerca de 24 mil raios em sua área de concessão desde o dia 3 de fevereiro, com destaque para o município de Campos dos Goytacazes, que teve 6.189 raios atingindo o solo.

Fotógrafo registrou raio cruzando nuvem na localidade de Itajara, em Itaperuna, no RJ

Thayson Mourão

Confira alguns dos cuidados necessários durante a queda de raios

Cuidados dentro de casa

Evitar o uso do celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada;

Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

Evitar consertos de instalações elétricas;

Se possível, permanecer dentro de casa ou local abrigado enquanto a tempestade durar.

Cuidados fora de casa durante a tempestade

Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

Vito Califano