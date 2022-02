gabriel-garko-festeggia-un-anno-d’amore-e-svela:-“sogno-un-figlio”

Gabriel Garko felice con Matia, la confessione intima: “Sogno un figlio”

Si è liberato delle maschere del passato Gabriel Garko, che ora può finalmente vivere l’amore alla luce del sole. L’attore è stato paparazzato dal settimanale Chi infatti per le vie di Milano con il compagno Matia, di 26 anni, con il quel fa coppia fissa da un anno. Il ragazzo, che non appartiene al mondo dello spettacolo, sembrerebbe essere quello giusto per Gabriel Garko che ora sogna una famiglia. Senza peli sulla lingua l’attore, che ha festeggiato un anno di amore con Matia, ha confessato, sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini: “Sono molto felice. Se Matia è la persona giusta per condividere il futuro? Penso di si”. L’attore ha anche ammesso, in base quanto riportato dal noto settimanale: “Nutro da tempo il sogno di avere un figlio”.



Gabriel Garko progetta la convivenza con il compagno Matia? Il nuovo gossip

“Gabriel Garko insieme con il fidanzato Matia mentre vanno a caccia di bicchieri e altri articoli per la casa. I due progettano di andare a convivere”. Questo quanto riportato sulle pagine del settimanale su citato. Insomma, l’attore sarebbe pronto a compiere un passo importante, nel frattempo festeggia il suo primo anniversario con Matia con il quale ormai fa coppia fissa da un anno. Proprio il 26enne, che in base quanto riportato da Gabriel Garko non fa parte del mondo dello spettacolo e non è un modello, potrebbe essere la persona giusta per costruire un futuro.

Gabriel Garko pronto per nuovi progetti professionali: di che si tratta

In questo periodo Gabriel Garko, che ha fatto una confessione choc a Verissimo, starebbe anche vagliando diverse offerte di lavoro. L’attore avrebbe in cantiere ben tre nuovi progetti, uno dei quali potrebbe portarlo negli Stati Uniti. In cantiere per Gabriel Garko ci sarebbe anche un film e il debutto come regista.

