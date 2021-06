gabriel-garko-piange-la-morte-del-suo-cane:-“grazie-per-le-emozioni-che-mi-hai-donato”

Lutto per Gabriel Garko, che piange la dipartita del suo adorato cagnolone Aragon. L’attore ha pubblicato un post che lo ritrae nella sua Zagarolo insieme alla bestiola, un bellissimo lupo cecoslovacco che è stato per tanto tempo al suo fianco: “Grazie per tutte le emozioni che mi hai donato…. ciao Aragon“, ha scritto semplicemente Garko.

Gabriel Garko grande amante degli animali

L’attore ha sempre raccontato pubblicamente la sua grande passione per gli amici a quattro zampe. Nel 2019, ne parlò in un’intervista a La nazione, spiegando di avere tre cani (la femmina di alano Afrodite, un cocker e, per l’appunto, lo splendido Aragon), ma anche gatti, cavalli e un acquario con i pesci. Non fu meno intenso il dolore per la perdita di uno dei suoi bellissimi cavalli, Othello, solo pochi mesi fa. “Questa notte è andato via un pezzo del mio cuore“, scrisse Garko nel settembre 2020.

Di recente Garko ha perso il padre

Di recente, Gabriel Garko ha subito anche una gravissima perdita in famiglia. Solo ad aprile 2021, è venuto a mancare il padre Claudio Oliviero, ex pasticciere di origine vicentina, già da tempo alle prese con problemi di salute. Dopo il suo coming out, l’attore (che all’anagrafe si chiama Dario Gabriel Oliviero) ha raccontato il rapporto splendido con i suoi genitori, che hanno sempre accettato sia la sua omosessualità che la decisione di tenerla nascosta per molti anni: “Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure anzi mi hanno sempre aiutato, coperto“. Garko ne ha parlato pubblicamente per la prima volta all’ultimo Grande Fratello Vip e a Verissimo, dopo aver mantenuto il segreto per anni, con relazioni di copertura, per timore di non poter lavorare come attore.