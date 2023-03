gabriel-mota-toma-posse-como-deputado-federal-por-roraima-no-lugar-de-jhonatan-de-jesus

Posse de Gabriel Mota (Republicanos) ocorreu na Câmara dos Deputados, em Brasília. Gabriel Mota durante posse como deputado federal por Roraima em Brasília

Douglas Gomes/Liderança Republicanos na Câmara/Divulgação

O administrador Gabriel Mota (Republicanos) tomou posse nesta quarta-feira (8) como deputado federal no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília. O parlamentar assume no lugar de Jhonatan de Jesus, que ocupará vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

Ao assumir o cargo federal, Mota deixa o cargo de vereador de Boa Vista. Na tribuna pela primeira vez, ele recebeu boas vindas de parlamentares da bancada de Roraima.

“Agradeço a todos que sempre acreditaram no nosso trabalho e confiaram na nossa palavra. Sabemos que nosso estado tem vários problemas, mas podem ter certeza que vocês vão ter um macuxi aqui na Câmara Federal trabalhando diuturnamente para ver o nosso povo de Roraima mais feliz”, agradeceu Gabriel.

Agora, com a posse de Mota, o bancada de deputados federais de Roraima fica assim: Helena Da Asatur (MDB), Duda Ramos (MDB), Defensor Stélio Dener (Republicanos), Albuquerque (Republicanos), Nicoletti (União Brasil), Zé Haroldo Cathedral (PSD) e Pastor Diniz (União Brasil).

Perfil

Gabriel Mota nasceu em 24 de dezembro de 1982, em Boa Vista – tem 40 anos. É casado, pai de dois filhos, formando em administração, tem MBA em Gestão de Pessoas e Gestão Empresarial, e produtor rural. O político é genro do deputado estadual Gabriel Picanço (Republicanos).

Se candidatou pela primeira vez em 2012, concorrendo a Câmara Municipal de Boa Vista, recebendo 1.460 votos e ficando com a primeira suplência. Em 2015, assumiu o mandato ficando até 2016, quando concorreu novamente ao cargo. Apesar dos 2.884 votos, não conseguiu ser eleito.

Nas eleições 2020, Gabriel Mota conquistou seu primeiro mandato direto de vereador com 2.398 votos, sendo o terceiro mais bem votado em toda capital. Em 2022, disputou uma vaga na Câmara dos Deputados e recebeu 6.520 votos, ficando como suplente.

Em março de 2023, com a renúncia do então deputado federal Jhonatan de Jesus, que assumiu cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, Gabriel Mota assume o mandato na Câmara.

Vito Califano