Gabriele Costanzo beccato in barca con la pupilla di mamma Maria. Flirt con la famosa dama di Uomini e Donne. Ecco chi è

Maria De Filippi è stata avvistata al mare insieme al figlio Gabriele e a una donna molto famosa, che abbiamo imparato a conoscere sul piccolo schermo. La regina di Mediaset è estremamente legata al ragazzo che ha deciso di adottare insieme a Maurizio Costanzo. La coppia infatti ha deciso volontariamente di non avere figli in maniera naturale. Probabilmente la donna voleva dedicarsi interamente alla carriera, senza affrontare i problemi legati a una gravidanza. Però, da quando ha incontrato lo sguardo del piccolo, il suo cuore è stato completamente suo e oggi i due hanno un rapporto bellissimo.

Maria De Filippi è estremamente legata al figlio Gabriele, che lavora nel mondo del dietro le quinte per il Maurizio Costanzo Show. Durante la pandemia il ragazzo ha chiuso la sua relazione d’amore e la presentatrice è stata molto preoccupata per lui: “Temevo che tornasse da noi, il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità”. Nonostante questo la donna accompagna sempre suo figlio nelle sue scelte ed è pronta a dargli ogni consiglio necessario. Del resto, è quello che fa anche ogni giorno con i suoi programmi, dove con la sua empatia riesce a comprendere i personaggi e i loro punti deboli.

Maria De Filippi parla poco della sua vita privata e mostra ancor meno i suoi momenti in famiglia. Mentre tutti gli altri personaggi del piccolo schermo sono inseguiti dai paparazzi, lei sembra esserne immune. Probabilmente una forma di rispetto per una coppia che ha dedicato la sua intera vita allo spettacolo e che ci tiene compagnia giorno dopo giorno. Ma quando parla di suo figlio Gabriele la presentatrice cambia e non ha paura di svelare i suoi sentimenti. Più di una volta ha raccontato nei minimi dettagli il terrore che ha provato quando il bambino è stato portato a casa per la prima volta.

Maria De Filippi aveva paura di non piacergli. Lei che è la regina di Mediaset, che tutti vogliono conquistare e avere per amica, aveva paura di un bambino sconosciuto. Oggi i due sono insieme ormai da moltissimi anni e sembrano avere un rapporto bellissimo. In questo periodo estivo, trascorrono diverse giornate al mare insieme. Ultimamente sono stati avvistati dai paparazzi mentre erano su una barca, a godersi il sole e il mare delle nostre coste. Con loro, però, c’è una terza persona che non fa parte della famiglia e che non ci aspettavamo di vedere, considerata la loro riservatezza.

Si tratta di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi. E’ molto strano vedere la presentatrice trascorrere del tempo con una sua collaboratrice. Negli anni abbiamo capito che la donna vuole separare in modo netto il lavoro e la vita privata, e non ha alcuna intenzione di stringere rapporti personali con tutti. Evidentemente, l’autrice deve essere riuscita a entrare nel suo cuore per guadagnarsi un invito in barca insieme a lei e a suo figlio Gabriele. Ultimamente la donna ha anche scritto un romanzo che la Queen ha voluto sponsorizzare per più e più giorni durante le puntate di Uomini e Donne.

