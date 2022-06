Gabriele Costanzo nuovo flirt con la protagonista dell’ultimo Gf Vip. “A Maria de Filippi non piace”. Ecco chi è

Gabriele Costanzo è tornato single ma pare che si stia frequentando con una famosissima protagonista di reality nonché ex volto di Uomini e Donne, vediamo di chi si tratta. Gabriele, che oggi ha trentenne, lavora nel mondo della televisione insieme alla madre adottiva Maria de Filippi, Il giovane tra l’altro si occupa anche del casting di Uomini e Donne, e dietro le quinte del giornale Witty tv.

Maria de Filippi ha sempre cercato di non raccomandare il figlio Gabriele ma di dargli le giuste possibilità. E’ stato poi il giovane a mostrare tutte le sue qualità. Molta curiosità però desta la sua vita sentimentale. Gabriele è stato legato per molti anni ad una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha conosciuto proprio all’interno del programma, ovvero Francesca Quattrini.

Gabriele Costanzo, la nuova frequentazione dopo la Quattrini

Il figlio di Maria De Filippi e d Maurizio Costanzo è una persona piuttosto riservata ed attenta alla propria privacy. Dopo essere stato adottato dai suoi genitori all’età di tredici anni, Gabriele è cresciuto diventando un professionista affidabile e preciso. Il giovane ci tiene a non comparire in primo piano in televisione nè sui giornali di gossip e proprio per questo della sua sfera personale sappiamo poco.

Tuttavia siamo a conoscenza della relazione sentimentale che ha intrapreso con Francesca Quattrini, ex dama del parterre di “Uomini e Donne”. I due sono stati insieme per diverso tempo, come testimoniato dai scatti pubblicati sui social network. La relazione è poi finita dopo il lockown che è stato deleterio per la coppia. L’annuncio della loro rottura è stato dato proprio da Maria de Filippi durante una intervista di qualche tempo fa.

Adesso infatti, Costanzo Junior è tornato nuovamente single, motivo per cui si sono riaccesi i riflettori sulla sua vita privata. Recentemente il figlio della De Filippi è stato accostato a Giulia de Lellis per alcuni scatti che li ritraevano insieme. Ma la relazione è una fake news in quanto la bella Giulia è felicemente fidanzata. Ora un’altro gossip sta riguardando il giovane Costanzo e lo vede legato a un’altra ex conoscenza di Uomini e Donne ma anche di Pechino Express e del Grande Fratello vip. Stiamo parlando proprio di lei, Soleil Sorge, protagonista indiscussa delle reti Mediaset in questi ultimi mesi.

Tra i due pare ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia e proprio per questo la sorge starebbe attenta a non rivelare chi è l’uomo che le sta attualmente affianco. La bella Soleil inoltre, ultimamente, sta partecipando a quasi tutti i programmi Mediaset, diventando un nuovo volto per la rete. Insomma i due sarebbero proprio la coppia perfetta, anche se al momento nessuno dei due ha confermato nè smentito l’indiscrezione, anche se pare che alla mamma non piaccia questa eccissiva visibilità della nuova nuora. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

