Gabriele Costanzo si fidanza con la famosa dama di Uomini e Donne: Scoop pazzesco sul figlio della De Filippi. Ecco chi è

Gabriele Costanzo è figlio di due dei volti più noti della nostra televisione italiana, che hanno dato e continuano a dare un enorme contributo soprattutto alle reti Mediaset. Parliamo di Maurizio Costanzo e Maria de Filippi. Il ragazzo è stato visto in compagnia di una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, noto programma condotto proprio da sua madre. Cosa è successo tra i due?

Gabriele ha trascorso l’infanzia in un orfanotrofio fino all’età di 13 anni, quando poi è stato adottato dalla famiglia Costanzo con grande orgoglio. Ha iniziato a lavorare nelle programmi televisivi dei suoi genitori, sempre lontano dai riflettori, occupandosi di tutto ciò che c’è dietro le quinte. Si è occupato infatti della Produzione di Uomini e Donne sotto diversi aspetti, come ad esempio i casting, i partecipanti e addirittura diversi montaggi di alcune puntate. È poi entrato a far parte del casting ufficiale di Maurizio Costanzo show.

Il figlio d’arte è da poco tornato single dopo una lunga e stimolante relazione con Francesca Quattrini. Dopo aver visto lo scatto con l’ex protagonista di UeD, molti si sono chiesti se fosse nato qualcosa tra di loro. Gabriele è sempre stato molto lontano dal gossip e a parte queste notizie standard, non si sa molto di lui. Tutto ciò che sappiamo è ciò che Maria de Filippi ha spesso rivelato durante le interviste circa il suo carattere e la sua attitudine. Il legame tra loro è fortissimo.

Dopo la fine della storia d’amore con la Quattrini, Gabriele Costanzo ha deciso di ritornare a vivere da solo. La pandemia è riuscita a spezzare anche un legame così forte come quello che si era creato tra i due. Per quanto riservato, il ragazzo ama il mondo social e spesso condivide parte della sua vita quotidiana con i suoi followers. Tra i post vi erano infatti spesso scatti con la sua ex fidanzata. I followers quindi sono stati partecipi dell’evoluzione della coppia. Ed è proprio sui social che qualche tempo fa, Gabriele ha postato una foto che lo ritraeva insieme a Giulia de Lellis, intenti in una riunione di lavoro.

Non c’è da stupirsi: entrambi hanno preso parte a molti programmi insieme. Anche Giulia infatti nasce come personaggio pubblico proprio dalla partecipazione, come corteggiatrice, a Uomini e Donne nel lontano 2016. Lo scatto ha entusiasmato i fans, che sono corsi in massa a lasciare un like. È apparso addirittura il commento di Rudi Zerbi, altro celebre personaggio dei programmi di Maria de Filippi. Sappiamo però che Giulia è felicemente fidanzata con Carlo Beretta. Quella con Gabriele Costanzo è sicuramente una sintonia umana e lavorativa. Per il momento, rispetto alla vita sentimentale di lui sappiamo ben poco.

