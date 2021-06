Gabry Ponte diventa papà, è nata la figlia Alice

Grande gioia per Gabry Ponte, il dj e producer è diventato papà ed ha accolto la prima figlia Alice, nata nelle scorse ore. A darne notizia è stato proprio lui, via Instagram pubblicando alcune immagini di sé con la bambina tenuta in braccio. Così come era stato lui a dare notizia della cicogna in arrivo a fine marzo, con una foto della prima ecografia.

Chi è la moglie di Gabry Ponte?

La bambina sembra essere in ottime condizioni, pesa due chili e novecento grammi. Continua invece il mistero sulla moglie di Gabry Ponte, che il dj continua a non voler esporre pubblicamente, custodendone gelosamente la sfera privata.

L’operazione al cuore per Gabry Ponte

Per Gabry Ponte si tratta di una grande felicità dopo un periodo complesso, fatto soprattutto di problemi di salute. Come molti ricorderanno, di recente il musicista era stato operato al cuore, come lui stessa aveva comunicato sui social. Gabry Ponte aveva scritto che avrebbe dovuto sottoporsi a un’operazione che non poteva più rimandare. Si era anche fotografato dal letto di ospedale, ma a operazione conclusa, aggiornando i suoi tantissimi fan in tutto il mondo: “Eccomi ragazzi! un po’ provato ma felice l’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi GRAZIE vi voglio bene!! vi aggiorno presto”. “I medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni…e a noi non piacciono le complicazioni vero?” così proseguiva il post con cui Gabry Ponte avvertiva che da lì a poco avrebbe dovuto sottoporsi all’operazione.

Il successo internazionale

Gabry Ponte è uno dei dj che non ha bisogno di tante presentazioni: da anni, ormai gira il mondo intero, con una notorietà esplosa quando assieme agli Eiffel 65 diede vita a “Blue (da ba dee)”, pezzo che ha scritto la storia della dance mondiale. Ma Ponte ha continuato la sua carriera anche da solista con tantissime collaborazioni e centinaia di milioni di ascolto in streaming.