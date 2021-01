gabry-ponte-in-ospedale:-il-dj-in-attesa-di-un-delicato-intervento-al-cuore

Gabry Ponte ha deciso di rompere il silenzio e scrivere un messaggio per i fan parlando del problema di salute per il quale si vede costretto a sottoporsi a un delicato intervento al cuore nel corso delle prossime ore.

Il dj Gabry Ponte nel corso della sua carriera ha firmato diverse colonne sonore sia per quanto riguarda la musica italiana che internazionale, remixando anche grandi successi di altri artisti avviando così delle importanti collaborazioni.

Recentemente, inoltre, abbiamo anche avuto modo di conoscere meglio l’artista grazie al suo ruolo di giudice nel programma di Maria De Filippi dove ha messo in campo anche tutte le sue conoscenze in campo musicale, conquistando il pubblico del talent show.

Oggi, ecco che a tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di un messaggio scritto dal dj che in queste ore si trova ricoverato in ospedale.

Operazione al cuore per Gabry Ponte

Gabry Ponte, dunque, ha deciso di raccontare in prima persona cosa sta succedendo nella sua vita, dato che ben presto non potrà essere più presente sui social come un tempo. Il dj, infatti, bel post condiviso nei suoi canali ha scritto il seguente messaggio: “Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene”. Gabry Ponte, in seguito, continua spiegando ai fan cosa stia effettivamente succedendo al suo cuore: “Si tratta di una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa”.

“Me ne vado sotto i ferri”

Gabry Ponte, dunque, nonostante tutte le attenzioni del caso e i controlli effettuati nel corso della sua vita… non ha potuto evitate l’intervento al quale dovrà sottoporsi nel corso delle prossime ore. Il dj, infatti, continua spiegando come nonostante la malattia congenita abbia sempre avuto una vita normale, tra sport, viaggi e concerti che l’hanno portato in giro per il mondo. Lo stesso, poi continua dicendo: “I medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni…e a noi non piacciono le complicazioni vero?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gabry ponte (@gabryponte)

Il dj, infine, conclude il messaggio per i fan con la promessa di tornare non appena tutto sarà finito: “Quindi eccomi qua, nel mio improbabile pigiama e domani mattina me ne vado sotto i ferri per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di ‘stop’ forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai! Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva. Ci sentiamo presto!”.

