Gaeco, Polícia Civil e PM realizam Operação ‘Ferrovia Segura’ e prendem suspeitos de furtar cargas de trens no litoral de SP

Seis pessoas foram presas. Ao todo, foram expedidos 43 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Santos, Guarujá, Cubatão e São Vicente, nesta quarta-feira (29). Em um contêiner próximo ao veículo, diversas sacas do mesmo produto foram encontradas e identificadas como carga furtada

Carlos Abelha

Seis pessoas foram presas na Operação ‘Ferrovia Segura’ realizada, nesta quarta-feira (29), pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), do Ministério Público. O objetivo da ação foi investigar as ações de uma organização criminosa responsável por ataques a composições ferroviárias e subtração de cargas em cidades da Baixada Santista, no litoral de São Paulo.

Em março, a Polícia Civil prendeu 13 pessoas e apreendeu seis veículos pelo mesmo tipo de crime. Nesta quarta-feira, as equipes saíram logo cedo para a operação. Ao todo, foram expedidos 43 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão nas cidades de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão. A ação foi coordenada pelo Gaeco e contou com o apoio da Polícia Militar e a Polícia Civil.

De acordo com Silvio Loubeh, promotor de Justiça do Gaeco, a operação foi positiva pois conseguiu cumprir grande parte dos mandados. “Dos mandados de prisão, conseguimos prender duas pessoas. Além disso, outros quatro indivíduos foram presos em flagrante com drogas, armas e por estarem foragidos da Justiça por outros crimes”, disse.

Carga de soja encontrada durante Operação ‘Ferrovia Segura’ realizada, pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), do Ministério Público.

Nina Barbosa

Ainda de acordo com o promotor, durante a operação, a polícia encontrou 28 toneladas de soja, que estavam em sacas em Cubatão. “O produto estava em contêineres e em uma casa de madeira na região da Vila Nova. Conseguimos também apreender aparelhos de celulares, munições, armas, drogas e ferramentas usadas na sabotagem dos trens”.

O promotor explicou que a quadrilha atua de diversas formas. Eles colocavam objetos nos trilhos para poder paralisar os trens, cortavam as mangueiras para ter acesso a carga e furtá-la. “A organização é dividida. Primeiro, eles subtraiam as cargas, que foi onde localizamos em Cubatão. E, em um segundo momento, a carga é encaminhada”, explicou.

Em uma casa de madeira os agentes apreenderam sacos com entorpecentes

Carlos Abelha

O que diz a Rumo

A empresa Rumo, que foi vítima dos ataques a ferrovias e roubo de cargas, informou que, embora o trecho da malha ferroviária administrada pela empresa na região da Baixada Santista corresponda a apenas 0,16% da totalidade da malha total, as ocorrências registradas no mês de janeiro de 2023 correspondem a 45% do total de ocorrências em que a empresa foi vítima em todo o país.

Ainda segundo a empresa, nos primeiros meses deste ano foram 244 ocorrências, entre abertura de vagões, corte de mangueiras, danos e furtos, gerando um prejuízo milionário.

A Rumo esclarece que os crimes no trecho ferroviário em Cubatão (SP) vem afetando grave e diretamente a economia de exportação nacional, inclusive com risco de paralisações do Porto de Santos, prejudicando a logística do transporte nacional, afetando a balança comercial, ampliando o Custo Brasil e prejudicando a imagem do país no exterior.

Imóvel onde foram encontrados drogas e ferramentas usadas na sabotagem dos trens, no bairro Vila Nova.

Carlos Abelha

Operação

Na primeira fase da Operação, a Polícia Civil divulgou, no dia 13 de março, que mais de 40 pessoas foram presas e 600 toneladas de grãos furtados foram apreendidas. A operação verificou ainda possíveis ações dos criminosos para subtrair grãos e combustíveis transportados.

Entre os itens analisados pela polícia estão as comportas dos vagões para conferir possíveis vazamentos das cargas, os danos nos equipamentos de segurança da ferrovia e corte de mangueiras dos trens. Segundo as autoridades, a partir disso, a corporação pretende identificar não apenas os autores dos crimes, mas os responsáveis pela compra das cargas.

A Polícia Civil divulgou, na época, que diversos núcleos de criminosos foram identificados, com destaque em pontos nos municípios de Cubatão e São Vicente. Um dos objetivos, agora, é apontar se esses grupos são interligados e se fazem parte de uma mesma organização.

pappa2200