Gaetano Curreri, leader degli Stadio ha avuto un malore durante un concerto a San Benedetto del Tronto: come sta adesso? Scopriamo i dettagli. Leggi anche: House of Gucci: chi è Patrizia Reggiani interpretata da Lady Gaga? Omicidio di Maurizio Gucci, matrimonio, storia, oggi, età, patrimonio, carcere Gaetano Curreri malore: cosa è successo? Portato in terapia intensiva…