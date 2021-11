Gaetano Rao : Fire Brothers fanno il loro debutto in Super Mario Bros. 3

Firebro

Il suo canale principale è stato rilasciato il 4 gennaio 2013. Su questo vengono pubblicati elaborati video saggi e recensioni. Ispira molte persone, soprattutto per il suo umorismo.

FireBroFilm

Sul suo secondo canale carica tutto ciò che tematicamente non si adatta al canale principale e ciò che vuole.

Fungo Marcio

Nel gennaio 2018 FireBro si unisce al gruppo Rotten Mushroom. Questo gruppo comprende BloodLeaves , irr , HockeyDood , Ulti , Shimtex , TheTirow e LikeEpic. Questa è un’associazione di questi YouTuber. Esiste anche un server discord associato su cui gli spettatori possono contattare altri spettatori o Youtuber.

curiosità

Con ogni gioco visualizzato nei video, il colore e il design dello sfondo cambiano per adattarsi al gioco.

Il modo ufficiale per viaggiare nel tempo nella Canon FireBro è prendere pillole per viaggiare nel tempo, come si vede nel video “Playstation 2 Games” o “Video Game Render and Artwork”.

Fire Brothers fanno il loro debutto in Super Mario Bros. 3 , dove solo tre appaiono nell’intero gioco. Appaiono per la prima volta in un gruppo di due in un percorso nemico in Desert Land , che può essere sconfitto solo dopo aver rotto un masso nel deserto con un martello. In questo gioco, sparano il fuoco dalle loro bocche. Una volta sconfitti, Mario o Luigi ottengono un fischietto . La quarta lettera della Principessa Peach menziona indirettamente il Fratello del Fuoco come un ladro non identificato che ha rubato un Fischietto ed è fuggito a est del deserto. Uno appare anche nel primo livello Hand Trap di Dark Land .

Nella versione originale per NES, l’icona della mappa era la stessa dell’Hammer Brother. Nel remake per SNES di Super Mario All-Stars , l’icona della mappa è stata modificata per assomigliare all’aspetto del gioco. Questa modifica è rimasta intatta per Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 ; in quella versione, i Fire Brothers appaiono anche in alcuni livelli World-e: Bowser’s Last Stand , Koopaling Confusion e Bowser’s Airship 2 .

I Fire Bros. riappaiono in New Super Mario Bros. come nemici molto rari. Nel Mondo 8-7 si trova solo una coppia , subito dopo il checkpoint. Questo è il primo gioco in cui i Fire Bros. lanciano le loro palle di fuoco, proprio come Fire Mario , invece di sputarle.

Fuoco Bros. ricompaiono in New Super Mario Bros. Wii , avendo gli stessi attacchi di New Super Mario Bros . Il loro lancio di palle di fuoco ora ha un effetto sonoro diverso, invece di copiare quello di Fire Mario. Essendo rari nei giochi passati, sono semi-comuni in questo gioco. Sono più comuni degli Hammer Bros., quest’ultimo è comune nei giochi passati; possono anche apparire come “guardiani” alla fine dei loro livelli.

Un singolo Fire Bro è vicino alla fine del Mondo 2-3 . Tre Fire Bros. si trovano nel Mondo 3-4 : uno all’inizio, un altro quasi a metà del livello e un terzo verso la fine. Nel Mondo 6-6 , lo stesso numero di Fire Bros. protegge sia l’uscita normale che quella alternativa. Nella loro ultima apparizione nel Mondo 9-7 , appaiono come una coppia su piattaforme verso la fine del livello. Sono per lo più alleati con Fire Piranha Plants .

I Fire Bros. appaiono anche in New Super Mario Bros. 2 . Si trovano nel Mondo 6-3 e si comportano allo stesso modo dei precedenti giochi di New Super Mario Bros .. Fire Bros. può anche essere trasformato in oro quando Mario tocca un anello d’oro . Golden Fire Bros. lancia tre monete invece di palle di fuoco finché durano gli effetti dell’anello. Un singolo Fire Bro appare nel secondo livello della fase DLC Coin Challenge Pack B . Quando lanciano palle di fuoco, suonano come le palle di fuoco di Gold Mario .

New Super Mario Bros. U / New Super Mario Bros. U Deluxe [ modifica ]

Fire Bros, come appaiono in New Super Mario Bros. U

Fuoco Bros riapparire in New Super Mario Bros. U . Si comportano nello stesso modo in cui si sono comportati nelle puntate passate e sono impiegati più comunemente di qualsiasi altro loro fratello. Inoltre, i Fire Bros hanno il loro percorso nemico nel Layer Cake Desert in cui un Fire Bro solitario o un trio di Fire Bros custodisce una stella, oltre a fare la loro prima apparizione come un nemico fortezza/castello. Due di loro si trovano anche nella modalità Sfida , Fire, Bro! , in cui il giocatore deve schivare le proprie palle di fuoco entro quindici secondi. Sono anche presenti nella sfida, sul serio! Fuoco, fratello! , che ha lo stesso obiettivo, ma con quattro Fire Bros.

Appaiono anche in Il serpente sopra la valle della nebbia , nella torre dell’ascensore e nel castello meccanico di Ludwig . Questo gioco mostra anche il primo caso di Fire Bros che viene capovolto, come dimostrato nel livello Fire Snake Cavern se il giocatore lo stordisce con la luce di un Glowing Baby Yoshi . In Light Blocks, Dark Tower , Fire Bros può accendere le Bob-omb con le loro palle di fuoco. Questo lo ha reso un pericoloso guardiano di una delle monete stellari nel livello, poiché le Bob-ombe cadono ripetutamente da un tubo nel soffitto della caverna, aumentando la probabilità che i Fire Bros le facciano esplodere. Un modo per prevenire qualsiasi pericolo dovuto alle loro palle di fuoco è semplicemente neutralizzarlo con una palla di ghiaccio.

Super Mario 3D World / Super Mario 3D World + Furia di Bowser [ modifica ]

Un fratello di fuoco in Super Mario 3D World

I Fire Bros. appaiono in Super Mario 3D World e Super Mario 3D World + Bowser’s Fury , facendo la loro prima apparizione in un gioco platform 3D di Mario . Questi nemici sono estremamente comuni in questo gioco, apparendo in una moltitudine di livelli. Il loro schema di attacco è lo stesso di Hammer Bros. e Boomerang Bros. nei giochi 3D di Mario , lanciando due palle di fuoco direttamente a Mario prima di saltare in un’altra posizione. Le loro palle di fuoco possono viaggiare attraverso i Clear Pipes e possono anche essere spente dalle stesse palle di fuoco degli eroi. Alcuni di loro si trovano in cima alle Torri Goomba e fungono da loro comandanti la cui sconfitta elimina anche i Goomba rimanenti in una pila. Inoltre, i Fire Bros. appaiono in quattro differentinascondigli durante il gioco che fungono da battaglie nemiche opzionali. Nel gioco, le palle di fuoco di Fire Bros possono sconfiggere altri nemici che entrano in contatto con esso, anche tra loro. Questa è un’ottima strategia nei blocchi nemici di Fire Bro, in cui Mario può far sì che i Fire Bros. si affrontino o si mettano uno dietro l’altro, e quindi si sconfiggano l’un l’altro a causa del loro fuoco incrociato.

Un Fire Bro che indossa un cappello da chef in Super Mario Odyssey

I Fire Bros. appaiono come nemici in Super Mario Odyssey , dove si trovano nel Luncheon Kingdom , dove indossano cappelli da chef, e nel Wooded Kingdom , dove indossano i loro elmetti tradizionali. Mario deve togliergli gli elmetti prima di poterne prendere il controllo usando Cappy . Quando Mario prende il controllo di un Fire Bro, è in grado di saltare più in alto e lanciare palle di fuoco. Rimuovere gli elmetti da Fire Bros. rivela che hanno quattro ciuffi di capelli color fuoco in testa.

A Fire Bro (a sinistra) e Heavy Fire Bro (a destra)

I Fire Bros. appaiono come nemici esclusivi dei livelli in stile Super Mario 3D World in Super Mario Maker 2 . Sledge Bro-come le versioni conosciute come Heavy Fuoco Bros . debutto anche in questo gioco.

Super Mario Bros. & Friends: Quando sarò grande [ modifica ]

Il gioco elettronico del libro da colorare di Super Mario Bros. & Friends: When I Grow Up presentava una pagina da colorare per il titolo di lavoro “Forest Ranger”. Presentava l’immagine di un Fire Bro che appiccava un incendio boschivo con la seguente descrizione:

Mario la guardia forestale è alla ricerca di insetti incendiari. Ha appena individuato Fire Brother che sta appiccando un fuoco nella foresta. Fire Brother sarà in grossi guai perché danneggiare la foresta è un crimine grave.

Le avventure di Super Mario Bros.

Kootie Pie usa un piccolo Fratello di Fuoco come torcia di saldatura, dall’episodio Le avventure di Super Mario Bros. 3 , ” The Venice Menace ”

I Fire Bros. fanno due apparizioni in The Adventures of Super Mario Bros. 3 , dove mantengono il loro status di soldati nell’esercito di Bowser. Come nel gioco , compaiono solo tre individui.

Nell’episodio ” I rettili nel Giardino delle Rose “, due Fuoco Bros. e due Boomerang Bros . viene ordinato di proteggere Mario, Luigi , la principessa Toadstool e Toad mentre sono tenuti prigionieri nelle segrete del castello di Koopa .

In ” The Venice Menace “, Kootie Pie Koopa usa brevemente un Fire Bro in miniatura come torcia di saldatura, che spara un flusso di fuoco piuttosto che le loro solite palle di fuoco e ha Bowser attaccato alla porta.

Libri di avventura Nintendo [ modifica ]

In Koopa Capers , sei Fire Brothers appaiono nella prima camera del nascondiglio segreto di Wendy O. Koopa nelle Fosse di Magma, attaccando Luigi sputando palle di fuoco dalla cima di una rampa. Se è Fire Luigi , Luigi sconfigge cinque dei Fire Brothers e insegue l’ultimo in una camera più piccola, dove i due entrano in una situazione di stallo, le loro palle di fuoco si scontrano sempre a mezz’aria. Se lo inclina correttamente, Luigi sconfigge il Fire Brother sparando una palla di fuoco contro un muro, da cui rimbalza, proprio nel Fire Brother.

Serie Paper Mario

Paper Mario: La porta millenaria [ modifica ]

Flare , un Fire Bro, è un combattente nel Glitz Pit insieme a Bamma e Hamma Jamma . È l’unico Fire Bro ad apparire in Paper Mario: The Thousand-Year Door . Come Fire Bros. nelle apparizioni precedenti, sputa palle di fuoco come attacco principale. Queste palle di fuoco non solo danneggiano gli avversari, ma possono anche farli prendere fuoco . A partire da questo gioco, l’aspetto del Fire Bro è stato sviluppato per indossare un elmetto rosso e un guscio rosso.

Fire Bros. fa la sua apparizione nel terzo capitolo della serie di Paper Mario , Super Paper Mario . Si incontrano sulle scale di Castle Bleck e anche nel Flipside Pit of 100 Trials e si comportano proprio come in Super Mario Bros. 3 . Alcuni Fire Bros. hanno anche la capacità di passare da una dimensione all’altra .

I Fire Bros. fanno la loro apparizione in Paper Mario: Sticker Star . Si incontrano in Rugged Road , Rumble Volcano e Bowser Jr.’s Flotilla . Hanno una rarità maggiore rispetto a New Super Mario Bros. U e Ice Bros. sembra essere nemici semi-comuni. I Fire Bros. conservano i loro gusci e elmi rossi dei precedenti giochi di Paper Mario , ma non hanno più bracciali e le cuciture all’interno dei loro gusci sono bianche anziché gialle. Usano anche il loro design New Super Mario Bros. Wii . Il loro unico attacco è lanciare una palla di fuoco a Mario. Sono immuni a tutti gli adesivi basati sul fuoco (es. Fiore di fuocoe adesivi Burnhammer), ma subiscono danni doppi dagli adesivi a base di ghiaccio (ad es. adesivi Ice Flower o Chillhammer), la loro principale debolezza. Quando un adesivo cosa è utilizzato nella prima area di strada robusto, le Bros. fuoco si trasformano in ghiaccio Bros . I Fire Bros. sono per lo più assistiti da Shiny Paratroopas . Toccando la palla di fuoco di un Fire Bro fuori dalla battaglia, Mario perde 3 HP .

Paper Mario: Color Splash [ modifica ]

Sprite di Fire Bro da Paper Mario: Color Splash

Fire Bros. ritorna in Paper Mario: Color Splash mantenendo l’aspetto e il comportamento del gioco precedente. Possono essere trovati a Fortune Island , Redpepper Volcano , Redpepper Crater e Black Bowser’s Castle . Un gruppo di Fire Bros. a Redpepper Volcano è comandato da uno Snifit blu . Dopo che sono stati sconfitti, si può trovare un altro Snifit che addestra un Fire Bro a lanciare palle di fuoco all’inizio del livello.

Origami Fire Bros su Hammer Island

Fire Bros. ritorna in Paper Mario: The Origami King , con gli origami Fire Bros. che appaiono come nemici. Appaiono per la prima volta sul sentiero verso il Velluntal del Fuoco , e poi riappaiono nella Torre del Mare . In battaglia, Fire Bros può ancora una volta lanciare palle di fuoco come attacco chiamato Fire Throw, o usare una nuova mossa conosciuta come Super Bro Throw. Super Bro Throw è condiviso da Hammer Bros , Boomerang Bros e Ice Bros ; solleveranno un altro nemico e lo lanceranno contro Mario, che sconfigge il nemico lanciato.

Serie di Mario Baseball [ modifica ]

Mario Superstar Baseball [ modifica ]

Fire Bro di Mario Superstar Baseball

Fire Bro diventa giocabile per la prima volta in Mario Superstar Baseball , come cambio di colore per Hammer Bro . È uno dei personaggi sbloccabili nei giochi.

Il Fire Bro appare anche nella squadra di Bowser in modalità sfida. Ha una velocità leggermente inferiore rispetto ai suoi omologhi e usa una mazza di tutti i giorni piuttosto che il solito martello o boomerang dei personaggi Hammer Bro e Boomerang Bro . Stranamente, anche se il Fire Bro usa una mazza, il suo raggio di battuta rimane lo stesso di quello dell’Hammer Bro e del Boomerang Bro.

Mario Super Sluggers [ modifica ]

Fire Bro di Mario Super Sluggers

Il Fire Bro in seguito appare in Mario Super Sluggers con la stessa mazza di Mario Superstar Baseball . Le sue abilità in campo sono migliorate e ha le migliori abilità di battuta tra le sue controparti. Tuttavia, le sue capacità di lancio non sono molto buone; il peggiore rispetto all’Hammer Bro e al Boomerang Bro.

Mario Party 9 [ modifica ]

Fuoco Fr. fa il suo Mario Party esordio in Mario Party 9 , che appare come un co-conduttore della battaglia minigiochi . Ogni volta che un giocatore atterra in uno spazio di battaglia , compare Fire Bro o Hammer Bro, anche se Fire Bro appare meno frequentemente. Quando Fire Bro si presenta, fa giocare i giocatori a un minigioco Tutti contro tutti, del capitano o del giocatore che ha scelto l’ultimo posto. Successivamente, prende dieci Mini Stelle dal giocatore che ha terminato all’ultimo posto e le distribuisce tra gli altri giocatori in base ai loro ranghi. Se il perdente non ha dieci Mini Stelle, Fire Bro fornisce il resto. Inoltre, se tutti finiscono al primo o all’ultimo posto, Fire Bro non dà né prende alcuna Mini Star da nessun giocatore.

Serie Mario & Luigi [ modifica ]

Mario & Luigi: Dream Team [ modifica ]

I Fire Bros. fanno il loro debutto nella serie Mario & Luigi in Mario & Luigi: Dream Team nel castello di Neo Bowser . Nel campo, lanciano palle di fuoco a vista su Mario e Luigi. Entrare in contatto con qualcuno di loro avvia la battaglia con il fratello che li ha lanciati. Scompaiono quando alla fine toccano il suolo.

In battaglia, Fire Bros. può scagliare rapidamente palle di fuoco con l’occasionale 5 Coin ai Bros, che devono saltare per evitare le palle di fuoco. Chi prende di mira il Fire Bro dipende da quale piede sta; se si alza con il piede sinistro, prenderà di mira Luigi, e se sta con il piede destro, prenderà di mira Mario. Possono anche lanciare una grande palla di fuoco in cielo per farla piovere sul Bro preso di mira nel prossimo turno di attacco del lanciatore o alla fine della battaglia. Se il Fire Bro lo scaglia con il braccio destro, cadrà su Mario, che dovrà ribatterlo al mittente con il suo martello. Se con il braccio sinistro cadrà su Luigi, che dovrà invece colpirlo indietro. Se una di queste palle di fuoco tocca Mario e Luigi, può dare loro l’ effetto di stato Char .

Mario & Luigi: Paper Jam [ modifica ]

“Non stavi ascoltando? sì! Dovrei essere tuo nemico. Non posso continuare a darti suggerimenti!”

— Fire Bro , Mario & Luigi: Paper Jam

I Fire Bros riappaiono in Mario & Luigi: Paper Jam come nemici insieme alle loro controparti di carta . Vengono trovati per la prima volta durante la seconda visita del trio al Twinsy Tropics Dungeon . Dopo che Crinkle Goomba ha dato il Red Medallion a due Fire Bros., il trio deve scoprire quale Fire Bro ha il Medallion combattendoli e ricevendo suggerimenti da loro dopo la sconfitta. Fire Bros. attacca stando ai lati di uno dei fratelli e lanciandogli palle di fuoco. Questo deve essere schivato saltandoci sopra, facendo sì che il Fire Bro dall’altra parte subisca danni dalla palla di fuoco. Ogni tanto lanciano anche funghioltre il fratello. Fire Bros. può anche attaccare lanciando palle di fuoco in aria, saltando occasionalmente quando le lancia. Dopo il turno successivo del trio, le palle di fuoco tornano giù, con le palle di fuoco che sono state lanciate mentre il Fire Bro stava saltando mancanti.

Mario & Luigi: Superstar Saga + Serventi di Bowser [ modifica ]

I Fire Bros. appaiono in Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions , dove sono nemici e alleati reclutabili trovati in Minion Quest: The Search for Bowser . Sono soldati a distanza e attaccano lanciando palle di fuoco contro i nemici. Fuoco Bros. sono forti contro Pokeys e Fuzzbushes , anche se sono deboli contro Ice Bros .

Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser + Il viaggio di Bowser Jr. [ modifica ]

I Fire Bros riappaiono in Mario & Luigi: Viaggio al centro di Bowser + Viaggio di Bowser Jr. , dove si trovano come nemici e alleati reclutabili nella modalità Viaggio di Bowser Jr .. Sono forti contro le piante, come le piante piranha Fire Stalking , Sockops , Borps , Treevils e Beehosses . Tuttavia, sono deboli contro Ice Bros. e Parabones .

Serie Mario Golf [ modifica ]

Mario Golf: World Tour [ modifica ]

In Mario Golf: World Tour , uno dei nomi che possono apparire sul tabellone del torneo è “Fire Bro”.

Mario Golf: Super Rush [ modifica ]

In Mario Golf: Super Rush , Fire Bros e Hammer Bros appaiono nel campo di allenamento di Bonny Greens .

Serie Mario Kart [ modifica ]

Mario Kart 8 / Mario Kart 8 Deluxe [ modifica ]

Fuoco Bros. appaiono in Mario Kart 8 e la sua maggiore Nintendo switch porta Mario Kart 8 Deluxe come spettatori su Castello di Bowser e 3DS Neo Bowser città .

Tour di Mario Kart [ modifica ]

Fire Bro, insieme a Ice Bro, in Mario Kart Tour

Un Fire Bro, insieme a un Hammer Bro , Boomerang Bro e Ice Bro , fanno il loro debutto giocabile nella serie di Mario Kart in Mario Kart Tour , a partire dall’Hammer Bro Tour . È classificato come un personaggio Super e il suo oggetto speciale è il Fiore di fuoco . Oltre ad essere sotto i riflettori della seconda settimana, è anche ottenibile come regalo del tour Gold Pass dopo aver ottenuto 116 Grand Stars .

A partire dal Sunset Tour , Fire Bro ha anche la sua tazza omonima .

Captain Toad: Treasure Tracker [ modifica ]

Fire Bros. ritorna in Captain Toad: Treasure Tracker e nelle sue porte Nintendo Switch e Nintendo 3DS , apparendo solo in Battle Tower Blitz e Beep Block Sky Plaza .

Puzzle & Dragons: Super Mario Bros. Edition [ modifica ]

I Fire Bros. appaiono come nemici in Puzzle & Dragons: Super Mario Bros. Edition . Sono personaggi con attributi di fuoco e la loro abilità cambia tutte le sfere di legno in sfere di fuoco, mentre la loro abilità di risveglio aumenta la quantità di HP che viene ripristinata ogni volta che le sfere di cuore vengono eliminate.

Quando combattuto come nemici, un Fire Bro consegna sempre un attacco improvviso al giocatore e può anche sferrare attacchi frenetici che possono infliggere più danni del normale al giocatore.

Un giocatore può ottenere un Fire Bro usando cinque Fire Flowers per trasformare un Hammer Bro .

Mario Tennis Aces [ modifica ]

In Mario Tennis Aces , i Fire Bros. si trovano nel livello della modalità avventura Sure Shot Challenge (Advanced) , dove due di loro lanciano palline da tennis insieme a un Hammer Bro. Si trovano anche nel livello a Castle Gates, Sconfiggi i servitori di Bowser! , dove sono il secondo gruppo di nemici da combattere. Attaccano lanciando palle di fuoco e possono essere sconfitti respingendo le palle di fuoco contro di loro. Alcune palle di fuoco sono viola e devono essere bloccate per respingerle al Fire Bro, facendolo rimbalzare come una normale palla di fuoco.

Altre apparizioni [ modifica ]

Minecraft [ modifica ]

I Fire Bros sostituiscono i Vendicatori in Super Mario Mash-up di Minecraft .

Informazioni generali [ modifica ]

Descrizione fisica e tratti [ modifica ]

Un Fire Bro senza cappello in Super Mario Odyssey

I Fire Bros. sono virtualmente identici agli Hammer Bros. nell’aspetto, con la stessa pelle, piatto ventre, naso e occhi dello stesso colore, anche se con differenze come indossare elmetti, scarpe e gusci rossi. Rispetto a Hammer Bros., Fire Bros. ha mantenuto un design coerente, sebbene ci siano alcune eccezioni. Nella loro apparizione di debutto, Super Mario Bros. 3 , i Fire Brothers hanno la pelle rossa e caschi, gusci e scarpe neri, anche se questo è probabilmente dovuto alle limitazioni tecniche del NES . Le avventure di Super Mario Bros. 3 ricrea l’aspetto di Fire Brother nel gioco; quindi, ha una tinta rossa sulla sua pelle, anche se non nella stessa misura.

In Paper Mario: The Thousand-Year Door e Super Paper Mario , Fire Bros. usa un design alterato, con proporzioni del corpo più rotonde, braccia leggermente più corte e bracciali a spillo. Da Paper Mario: Sticker Star in poi, Fire Bros. usa il design di Mario Superstar Baseball in poi, ma con un contorno di carta. Quando si lancia Cappy a Fire Bros. in Super Mario Odyssey , si scopre che hanno quattro ciuffi appuntiti di capelli rosso rosato con punte gialle.

Poteri e abilità [ modifica ]

A Fire Bros.’ l’abilità più comune è la capacità di sparare palle di fuoco dalle sue mani. In Super Mario Bros. 3 e The Adventures of Super Mario Bros. 3 , Fire Bros. sputa invece palle di fuoco dalla bocca. In quest’ultima forma di media, in particolare nell’episodio ” The Venice Menace “, Fire Bros. può respirare flussi di fuoco. I primi giochi di Paper Mario rivisitano la loro capacità di sputare palle di fuoco. Alcuni giochi aggiungono variazioni ai Fire Bros.’ attacco principale. In Mario & Luigi: Dream Team , Fire Bros. lancerà rapidamente palle di fuoco o ne lancerà una grande nel cielo, che pioverà sotto forma di palle di fuoco più piccole. In Mario & Luigi: Paper Jam, Fire Bros. salterà in aria per sparare una palla di fuoco che si abbatterà sui loro avversari. In Mario Tennis Aces , Fire Bros. può sparare palle di fuoco viola più forti a Mario. In Puzzle and Dragons: Super Mario Bros. Edition , un Fire Bros.’ l’attributo principale è il fuoco, il che significa che può cambiare tutte le sfere di legno in sfere di fuoco.

A parte la pirocinesi limitata, i Fire Bros. mantengono l’agilità della loro specie originale, a causa del salto molto in alto. Fire Bro salta anche quando è al minimo. Nella serie Mario Baseball , Fire Bro ha una velocità leggermente inferiore e le peggiori capacità di lancio rispetto alle sue controparti, ma compensa queste carenze con grandi capacità di difesa e le migliori capacità di battuta tra le sue controparti, rendendolo così un personaggio più incline a potenza.

Discorso [ modifica ]

Come tutte le varianti di Hammer Bro, Fire Bros. non aveva doppiaggio o dialoghi testuali nella maggior parte dei primi giochi di Mario , sia a causa di limitazioni tecniche sia per l’ abitudine di Nintendo di avere personaggi silenziosi. Ci sono alcune eccezioni a questo, come Mario Party 9 , che offre dialoghi testuali di Fire Bro in modo che il giocatore possa capire cosa sta dicendo. La maggior parte dei giochi di Mario contemporanei hanno Fire Bro doppiato da Motoki Takagi (che doppia anche Hammer Bro, Boomerang Bro e, in Mario Kart Tour , Ice Bro ), anche se il suo discorso è limitato a grugniti, urla e persino poche righe come “Andiamo .”

Profili e statistiche [ modifica ]

