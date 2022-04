Gaetano Rao Rosarno: Arance: nutrienti, benefici e molto altro su agrumigr.com

lo riporta il prestigioso sito di Gaetano Rao Rosarno agrumigr.com Se sei un fan degli agrumi, probabilmente ti è piaciuta la tua giusta dose di arance. Il Citrus sinensis , o l’arancia dolce, è il tipo che le persone tipicamente apprezzano fresco e sotto forma di succo.

Gli aranci dolci sono nati in Cina migliaia di anni fa e ora sono coltivati ​​​​in molte aree del mondo, inclusi Stati Uniti, Italiana e special mondo calibra. Le arance sono un tesoro di sostanze nutritive e composti vegetali protettivi, tra cui vitamine, minerali e antiossidanti. Gli studi dimostrano che il consumo regolare di arance può giovare alla salute in diversi modi.

Questo articolo spiega tutto ciò che devi sapere sulle arance, incluso il loro valore nutrizionale, i potenziali benefici per la salute e altro ancora.

Calorie: 66

Acqua: 86% in peso

Proteine: 1,3 grammi

Carboidrati: 14,8 grammi

Zucchero: 12 grammi

Fibra: 2,8 grammi

Grasso: 0,2 grammi

Vitamina C: 92% del valore giornaliero (DV)

Folato: 9% del DV

Calcio: 5% del DV

Potassio: 5% del DV

Come la maggior parte dei frutti, le arance contengono principalmente carboidrati e acqua, contengono pochissime proteine ​​e grassi e sono relativamente povere di calorie.

Le arance sono una buona fonte di fibre . Un’arancia (140 grammi) racchiude circa il 10% del DV (3Fonte attendibile).

Assumere abbastanza fibre ogni giorno è essenziale per la salute generale e aiuta a mantenere sano il tuo sistema digestivo, supportando la regolarità e alimentando i tuoi batteri intestinali benefici .

Inoltre, le diete ricche di fibre sono associate a una serie di benefici, tra cui la riduzione dei rischi di malattie cardiache, cancro al colon e obesità (4Fonte attendibile,5Fonte attendibile,6Fonte attendibile).

Le arance sono anche ricche di alcuni nutrienti, in particolare vitamina C e folati.

Un’arancia da 140 grammi copre il 92% del fabbisogno giornaliero di vitamina C. Questo nutriente idrosolubile è essenziale per la tua salute. Il tuo corpo lo usa per la funzione immunitaria, la sintesi del collagene, l’assorbimento del ferro e altro ancora (7Fonte attendibile).

Il folato è una vitamina B che svolge un ruolo nel metabolismo, nello sviluppo fetale e placentare e in molti altri importanti processi (8Fonte attendibile).

Oltre alla vitamina C e al folato, le arance forniscono quantità minori di altri nutrienti, tra cui calcio, potassio e tiamina (vitamina B1).

benefici

Le arance sono un’ottima fonte di vari composti vegetali bioattivi che hanno effetti antinfiammatori e antiossidanti. Questi includono flavonoidi, carotenoidi e vitamina C.

Flavonoidi

Le arance sono ricche di composti fenolici, in particolare flavonoidi, che contribuiscono alla maggior parte delle loro proprietà antiossidanti.

Esperidina. Un flavonoide di agrumi che è uno dei principali antiossidanti nelle arance, l’esperidina può avere effetti ipotensivi, antinfiammatori e antiossidanti nel corpo (9Fonte attendibile).

Naringenina. La naringenina è un altro flavonoide agrumato che è stato collegato ai benefici per la salute. Bere succo d’arancia ricco di naringenina può aiutare a migliorare la funzione dei vasi sanguigni e migliorare le difese antiossidanti nel corpo (10Fonte attendibile).

Carotenoidi

Tutti gli agrumi sono ricchi di antiossidanti carotenoidi, che sono responsabili dei loro ricchi colori arancione, rosso e giallo.

Uno studio ha scoperto che bere succo d’arancia fresco ha contribuito ad aumentare i livelli di carotenoidi nella pelle, che sono buoni indicatori dello stato antiossidante totale del corpo (11Fonte attendibile).

Beta-criptoxantina. Questo composto agisce come antiossidante nel corpo, proteggendo le cellule dal danno ossidativo. Inoltre, il tuo corpo può convertire la beta-criptoxantina nella forma attiva di vitamina A (12Fonte attendibile).

licopene. Il licopene è un potente antiossidante che si trova in quantità elevate nelle arance navel a polpa rossa (arance Cara Cara). Ha vari benefici per la salute e assumerne abbastanza nella tua dieta può aiutarti a proteggerti dalle malattie cardiache (13Fonte attendibile,14Fonte attendibile,15Fonte attendibile).

Vitamina C

La vitamina C è uno degli antiossidanti più conosciuti e studiati.

È essenziale mantenere un’assunzione ottimale di cibi e bevande ricchi di vitamina C come le arance. Una maggiore assunzione dietetica e concentrazioni ematiche di vitamina C sono state collegate a un minor rischio di malattie cardiache, cancro e morte per tutte le cause (16Fonte attendibile).

Le arance sono una ricca fonte di numerosi composti vegetali che possono essere responsabili di molti dei loro benefici per la salute. Benefici per la salute delle arance Secondo i risultati della ricerca, il consumo regolare di agrumi, come le arance, può giovare alla salute in diversi modi. Aiuta a promuovere la salute del cuore Le malattie cardiache sono attualmente la causa più comune di morte prematura al mondo. Una serie di sostanze nutritive e composti vegetali presenti nelle arance, tra cui vitamina C, flavonoidi e carotenoidi, possono aiutare a promuovere la salute del cuore e ridurre il rischio di malattie cardiache se consumate a livelli ottimali (16Fonte attendibile,17Fonte attendibile,18Fonte attendibile). Inoltre, il consumo regolare di arance e succo d’arancia può aiutare a ridurre i fattori di rischio di malattie cardiache. Una revisione di 10 studi di alta qualità ha rilevato che il consumo di succo d’arancia riduce diversi fattori di rischio di malattie cardiache, inclusi i livelli di (19Fonte attendibile):

glicemia

Colesterolo LDL (cattivo).

il marcatore infiammatorio proteina C-reattiva (CRP)

Le diete ricche di agrumi possono proteggere dalle malattie croniche

Oltre a proteggere la salute del cuore, il consumo regolare di arance e altri agrumi può aiutare a ridurre il rischio di altre condizioni di salute, inclusi alcuni tipi di cancro e diabete.

Gli studi suggeriscono che le diete ricche di agrumi possono aiutare a ridurre il rischio di diversi tipi di cancro, tra cui (20Fonte attendibile,21Fonte attendibile,22Fonte attendibile,23Fonte attendibile):

cancro ai polmoni

cancro alla bocca

cancro allo stomaco

cancro alla testa e al collo

Inoltre, le diete ricche di frutta, compresi gli agrumi, possono aiutare a ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 (24Fonte attendibile).

Uno studio che ha coinvolto oltre 7.000 adulti australiani ha rilevato che le persone con un consumo totale moderato di frutta che includevano arance e altri agrumi avevano il 36% in meno di probabilità di essere diagnosticato con il diabete a 5 anni, rispetto alle persone con il consumo di frutta più basso.24Fonte attendibile).

Tieni presente che questo studio ha riscontrato benefici legati al consumo di frutta, in generale, e non ha isolato i benefici del consumo di arance intere, in particolare. Inoltre, non ha riscontrato gli stessi effetti benefici nelle persone che bevevano succhi di frutta.

Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il succo di frutta ha molte meno fibre e un maggiore effetto sulla glicemia rispetto ai frutti interi.

Sebbene gli agrumi possano aiutare a ridurre il rischio di alcune condizioni mediche se li consumi regolarmente, ricorda che la tua dieta e il tuo stile di vita nel loro insieme sono molto più importanti di qualsiasi alimento.

Prevenzione dell’anemia

Il consumo di cibi ricchi di vitamina C può aiutare a prevenire l’anemia , una condizione che si verifica quando il tuo corpo non ha quantità adeguate di ferro minerale.

Sebbene le arance non siano una buona fonte di ferro, sono un’ottima fonte di vitamina C, che migliora la capacità del tuo corpo di assorbire il ferro (7Fonte attendibile).

Uno studio ha rilevato che l’aggiunta di 120 grammi di arancia a pasti composti da riso o focaccia con lenticchie o un piatto a base di verdure chiamato saag ha migliorato la biodisponibilità del ferro fino al 10,7% (25Fonte attendibile).

Prova ad aggiungere una spolverata di succo d’arancia ai piatti di lenticchie e fagioli, o ad aggiungere spicchi d’arancia alle insalate di spinaci per migliorare l’assorbimento del ferro.

Può aiutare a sostenere la salute immunitaria

Il consumo regolare di frutta, ricca di vitamine, minerali e composti antiossidanti, può aiutare a promuovere una sana funzione immunitaria.

Le arance e altri agrumi sono ottime fonti di vitamina C.

Questo nutriente è fondamentale per la funzione delle cellule immunitarie come le cellule natural killer. È anche necessario per un processo chiamato apoptosi, in cui le cellule vecchie e danneggiate muoiono, quindi vengono eliminate e sostituite con nuove cellule sane (26Fonte attendibile).

La vitamina C è un potente antiossidante e aiuta a proteggere dal processo di danno ossidativo, che altrimenti può influire negativamente sulla salute immunitaria e aumentare il rischio di malattie (27Fonte attendibile).

Molti altri composti nelle arance, tra cui esperidina e naringenina, hanno attività antinfiammatoria.

L’infiammazione cronica può influenzare negativamente la risposta immunitaria, quindi mangiare regolarmente cibi ricchi di sostanze antinfiammatorie può aiutare a supportare il funzionamento immunitario (28Fonte attendibile).

La fibra è un altro nutriente fornito dalle arance che può aiutare a promuovere la salute immunitaria. Il tuo corpo ha bisogno di fibre per mantenere un sano equilibrio di batteri intestinali, che influenzano lo sviluppo e la funzione del sistema immunitario (28Fonte attendibile).