gaia-gozzi-senza-freni-con-il-fidanzato-daniele:-fuoco-e-fiamme-video

Gaia è molto attratta dal suo fidanzato, questo è palese! La bellissima cantante ha postato una Insta Stories nella quale è palese che non riesce proprio a trattenersi dal baciarlo!

Gaia, Boca per lei è un punto di svolta

Gaia Gozzi è sempre più sexy. La bellissima cantante dagli occhi verdi e dalla voce suadente è molto innamorata del suo fidanzato Daniele Dezi. Musicista, bassista autore, produttore musicale, il fidanzato della Gozzi in arte Orang3, chitarrista fisso nei concerti di Coez, ha lavorati alla realizzazione di autentiche hit di diversi cantanti tra cui Achille Lauro, Fred De Palma, Salmo.

Daniele Dezi ha una bambina di 7 anni, nata da una precedente relazione. L’intesa con Gaia è alle stelle, i due sono tra le coppie più amate del web. Complici, affiatati e molto innamorati l’uno dell’altra stanno facendo impazzire milioni di fans con le loro affettuosità.

La splendida Gaia sta vivendo un periodo davvero fortunato, il suo singolo Boca è in vette alle classifiche, è diventato ufficialmente uno dei tormentoni dell’estate 2021. Non passa poi inosservato il suo balletto, Gaia si muove in modo sinuoso e sensuale, l’andamento lento è accompagnato da uno sguardo deciso e audace, come quello di chi sa che tutto può.

Gaia e Daniele, scintille tra loro

La cantante, dopo la vittoria del talent show di Maria De Filippi, Amici ha fatto molta strada. Già all’interno della scuola si era accaparrata la stima e la simpatia di migliaia e migliaia di persone, grazie alla inopinabile bravura, ricordiamo che oltre ad essere una bravissima cantante, un’interprete eccezionale e una ballerina sensuale è anche una cantautrice, i pezzi che canta li ha scritti da sola in buona sostanza.

Ecco perchè Gaia ha un seguito incredibile anche suoi social, vanta ben 834 mila followers. La cantante è divertente, solare ed estremamente allegra. Insomma per lei sembra essere davvero un momento d’oro, la sua carriera è tutta in ascesa, i fans la amano e pure il suo fidanzato! La loro intesa è alle stelle come dimostra questo video, insieme si divertono molto, il loro è un amore complice!