Gaia, la sorella di Tommaso Zorzi fa coming out: “È un buon momento per dirvi che sono bisessuale”

Gaia Zorzi, influencer di 23 anni e la sorella minore di Tommaso Zorzi, su Twitter ha fatto coming out: “È un buon momento per dirvi che sono bisessuale“. La reazione del fratello, opinionista a L’Isola dei Famosi e conduttore de Il Punto Z non si è fatta attendere. Il vincitore del Grande Fratello 2021 ha twittato: “Felice per te e ora prendi il meglio da entrambi i mondi“. Il pubblico di Canale 5 durante la scorsa edizione del Grande Fratello ha potuto constatare lo splendido legame che lega i due giovani ragazzi milanesi.

Il coming out di Gaia Zorzi su Twitter

La giovane ragazza ha utilizzato il social per cinguettare al mondo che è bisessuale. Ironizzando su un tweet di Pierpaolo Pretelli – riferito alla fidanzata Giulia Salemi e ad un loro imminente incontro a Milano in cui senza “zii iraniani” ospiti, possono dedicarsi ad “altro” – Gaia ha ritwittato il tweet: “Only Potatoes!“. Scrivendo in inglese: “Mi sembra un buon momento per dirvi che sono bisessuale”.

La reazione di Tommaso al coming out della sorella

Tommaso Zorzi ha così scoperto della bisessualità della sorella su Twitter. E naturalmente non ha mancato di esprimerle tutta la sua approvazione, mostrando un leggero disappunto per non averglielo mai confessato: “E lo scopro da Twitter? Felice per te, prendi il meglio da entrambi i mondi”. L’ex gieffino, che non ha mai nascosto la sua omosessualità, nei giorni scorsi è stato pizzicati insieme a passeggiare per le strade di Milano con il ballerino di Amici 20 Tommaso Stanzani.

Gaia Zorzi e le parole spese su Tommaso Zorzi

La Zorzi ospite di Giulia Salemi ha parlato proprio di Tommaso Zorzi e del loro rapporto da fratelli: “È molto protettivo, ma forse adesso lo sono tanto anche io con lui, visto che è diventato un personaggio noto. Quando leggo certe cose mi sento obbligata a difenderlo. Siamo stati da sempre molto legati e già quando andavamo a scuola e lo prendevano in giro mi sono sempre sentita chiamata in causa“. La ragazza ha al riguardo raccontato alla showgirl emiliana (che dopo un breve periodo di litigi è nuovamente amica del fratello) un ricordo che non ha mai dimenticato: “Il primo dito medio l’ho fatto ad un ragazzo sul pulmino che prendeva in giro Tommy perché era gay. Mi sono sempre sentita in dovere di difenderlo. E anche lui quando ho bisogno c’è sempre per me”.