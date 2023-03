Galeria Takeo Sawada recebe exposição ‘Poéticas Múltiplas’, do artista plástico Caio de Paula, no Centro Cultural Matarazzo

Visitação pode ser feita de segunda-feira a sábado, das 8h30 às 22h, e aos domingos e feriados, das 16h às 22h. Exposição ‘Poéticas Múltiplas’ segue até o dia 30 de abril no Centro Cultural Matarazzo, em Presidente Prudente (SP)

A Galeria Takeo Sawada recebe a exposição ‘Poéticas Múltiplas’, do artista plástico Caio de Paula, até o dia 30 de abril, no Centro Cultural Matarazzo, na Vila Marcondes, em Presidente Prudente (SP).

Iniciada nesta quinta-feira (9), a mostra passa por diferentes períodos do trabalho e da vida do artista, que tem produções entre Presidente Epitácio (SP), Tupã (SP), Balneário Camboriú (SC) e São Paulo (SP), no Brasil, e Londres, na Inglaterra, desde 1977.

“O artista levanta questões e reflete sobre diferentes temáticas que atravessaram seu caminho, muitas das quais são extremamente atuais. A exposição também traz um forte caráter educativo, objetivando introduzir o público às possibilidades da arte contemporânea por meio das diferentes mídias utilizadas pelo artista para se expressar ao longo de sua vida”, explica a Secretaria Municipal de Cultura.

Com os curadores Vinícius Massimino, Mariluci Campos El Hage e Márcia Nicolau Pereira, as obras selecionadas incluem produções de “diferentes períodos da vida do artista e destacam como elas se relacionam intimamente com assuntos locais e momentos pelos quais de Paula passou”.

A seleção curatorial demonstra, assim, “não só a multiplicidade poética e formal nos trabalhos do artista, mas também as várias potências da arte contemporânea”.

Caio de Paula

Nascido em 1963, em Presidente Epitácio, Caio de Paula é formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Marília (Unimar). O artista também é especialista em artes visuais, ator, diretor profissional e cromoterapeuta.

Caio ministrou oficinas de artes visuais e teatro por mais de 30 anos e participou de mais de 20 exposições individuais e coletivas ao longo de sua vida, em instituições como o Memorial da América Latina e a Galeria Júlio Prestes, ambos em São Paulo, a Counbery Gallery, em Londres, na Inglaterra, entre outras.

Serviço

A visitação pode ser feita de segunda-feira a sábado, das 8h30 às 22h, e aos domingos e feriados, das 16h às 22h.

O Centro Cultural Matarazzo fica localizado na Rua Quintino Bocaiúva, 749, na Vila Marcondes, em Presidente Prudente. O telefone para contato é o (18) 3226-3399.

