Galinha que produz ovo orgânico tem direito a banho de areia, dieta controlada e escolhe seu ninho

Sabia que o feminino de pintinho é pintainha? Série ‘De onde vem o que eu como’ ensina ainda as diferenças entre ovo convencional, caipira, com ômega 3… E saiba se os testes com ovos que bombam no TikTok fazem sentido. De onde vem o que eu como: Ovos

Recordista do Instagram com a foto mais curtida, queridinho dos “marombeiros” e da musa fitness Gracyanne Barbosa, matéria-prima de vacinas e em alta nos memes por conta da disparada nos preços. De herói a vilão, o ovo é um alimento que não sai do radar dos consumidores.

Para entender o que está por trás de tanta popularidade, o g1 foi até uma granja em Porto Feliz, no interior de São Paulo, e conheceu de perto a produção de ovos orgânicos em um modelo de criação que a empresa batizou de galinhas “felizes”. 🐔 😀

Isso porque as aves não ficam em gaiolas, têm acesso a um “spa”, com direito a banho de areia, além de espaço livre para bater asas e ciscar. Veja tudo no vídeo acima.

E você sabe quais são os tipos de ovos e as diferenças entre o convencional, o caipira, o enriquecido e o orgânico? A gente explica também, assista abaixo:

Ovo caipira, orgânico, convencional e enriquecido: g1 explica as diferenças

🍳 E tem mais: o g1 pôs à prova, na granja, os testes com ovos que estão bombando no TikTok. Veja no vídeo abaixo se eles fazem sentido.

Como saber se o ovo está bom? g1 testa truques que bombam nas redes sociais

🥚 OVO PRA QUE TE QUERO: Podcast conta curiosidades sobre o alimento

❓ ENTENDA: Além da alimentação, ovo é matéria-prima para a produção de vacinas

🎧 ESPECIALISTA: Gracyanne Barbosa consome 40 ovos por dia e dá dicas de receita

📊 INFLAÇÃO: Preço do ovo de galinha sobe quase 19% nos últimos 12 meses

5 pontos para você ficar ‘expert’ no assunto

1. 💸 No seu bolso

Na hora da compra, o valor do ovo aumentou 19% na média nos últimos 12 meses, três vezes acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado na terça-feira (24).

A média de produção por galinha na granja de Porto Feliz é de um ovo a cada 27 horas

Celso Tavares/ g1

2. 💻 Na web

Desde a primeira quinzena de janeiro, internautas no Brasil e no exterior vêm publicando relatos sobre o preço do ovo. O assunto gerou memes nas redes sociais.

Meme nas redes sociais sobre o preço do ovo

Reprodução/ Twitter

Memes viralizaram nas redes sociais por conta do aumento do preço do ovo

Reprodução/ Twitter

3. 📈 Como está a produção de ovos no Brasil?

O que as galinhas comem corresponde a 80% do custo de produção. A ração, que tem como maior parte da composição milho e farelo de soja, mais que dobrou de preço nos últimos dois anos, de acordo com Luis Rua, diretor de mercados da ABPA.

A alta da demanda global por esses insumos, quebras de safra e a guerra na Ucrânia acabaram colaborando para piorar a situação.

4. 🤔 Vai faltar ovo no Brasil?

A ABPA garante que não vai faltar a proteína no Brasil.

Ainda que o mundo venha presenciando a influenza aviária, no caso os EUA, da Europa e também da Ásia, mas aqui no Brasil nós não temos essa enfermidade. A gente espera que no ano de 2023, o brasileiro possa continuar comendo acima da média mundial, que é de 230 ovos”, disse.

Para manter esse status de país livre desta doença viral altamente contagiosa, governo e produtores intensificaram os cuidados sanitários desde dezembro do ano passado.

Meme nas redes sociais por conta da alta do preço do ovo

Reprodução/ Twitter

5. 🛒 Mercado nacional e internacional

A produção de ovos no país vem caindo. Em 2021 foram produzidos 54,9 bilhões de unidades. No ano seguinte, 52 bilhões, com o consumo de 241 unidades por pessoa, de acordo com os dados da associação. A previsão para 2023 é de 51 bilhões.

O Brasil exportou 9,4 mil toneladas de ovos em 2022, volume 16,5% menor em comparação com 2021, segundo a ABPA, com base nos números oficiais do governo federal.

A receita chegou a US$ 22,419 milhões, valor 24,2% superior na mesma comparação. A previsão da associação é que as vendas ao exterior cresçam até 10% este ano, até mesmo por ser uma alternativa para os países com surto de gripe aviária.

Galinhas são criadas no sistema livre de gaiolas em Porto Feliz, no interior de São Paulo

Celso Tavares/ g1

Pintainhas chegam na granja com um dia de vida

Celso Tavares/ g1

Pintainhas no galpão de recria com comedouros e bebedouros sem restrições

Celso Tavares/ g1

Temperatura é monitorada no galpão onde ficam pintainhas

Celso Tavares/ g1

Aves recebem treinamento para poder ficar no galpão e na área de pastagem

Celso Tavares/ g1

Galinhas podem escolher o ninho dentro do galpão

Celso Tavares/ g1

Galinhas podem circular por áreas abertas para ciscar, bater asas, se empoleirar quando bem entender e tomar banho de areia

Celso Tavares/ g1

Após sair da granja, ovos são selecionados e passam por processo de limpeza

Celso Tavares/ g1

Observação pela ovoscopia permite verificar detalhes do ovo durante o processo de seleção

Celso Tavares/ g1

Fundador e presidente da Label Rouge, Claudio Rodrigues (à esq.), Gislaine Armanhe, diretora-executiva (ao centro) e Guilherme Armanhe, diretor de operações

Celso Tavares/ g1

Vittorio Ferla