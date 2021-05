galli-ad-accordi&disaccordi-(nove):-“a-un-mese-dalle-riaperture-dico:-va-molto-meglio-del-previsto.-i-vaccini-hanno-fatto-il-miracolo”

“A che punto siamo? Molto meglio di quanto avrei pensato”. Così il direttore del Reparto Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove ha commentato la situazione pandemica a un mese dal primo decreto sulle riaperture volute dal governo Draghi, sulle quali inizialmente, il professore si era detto molto preoccupato. “I conti fatti un mese fa non davano questo tipo di risultato – ha spiegato l’infettivologo – Si può dire che il vaccino ha fatto in larga misura il miracolo, questo è un elemento positivo e da sottolineare. Da qui guardate, davvero, è difficile tornare indietro perché, pur con una serie di magagne, avere protetta una fetta molto importante della popolazione e tra l’altro quella che è in condizioni potenzialmente più critiche una volta che venga infettata, è qualcosa che ci consente di guardare il futuro con un altro tipo di visione”. “Possiamo ufficializzare che il professor Galli stasera ci stia dicendo che, non solo vediamo la luce in fondo al tunnel, ma siamo quasi fuori dal tunnel?”, ha chiesto Sommi. “E’ un pochino più complicato. È un altro tipo di tunnel, però. Cioè la fase che si prolungherà di questo tunnel ha caratteristiche diverse, gestione necessariamente diversa, possibilità di convivenza diversa, problematiche differenti”, ha concluso Galli.

