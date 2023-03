gallo-di-petriano-(pesaro),-uomo-s’impicca-in-garage:-trovato-da-moglie-e-vicina

Petriano (Pesaro Urbino), 16 marzo 2023 – Suicidio a Gallo di Petriano, questa mattina, dove un uomo di 74 anni originario del paese si è tolto la vita, impiccandosi all’alba nel garage della propria abitazione.

A trovare attorno alle 6.30, sono state sua moglie e la vicina di casa, che hanno poi allertato i carabinieri della Compagnia di Pesaro, intervenuti assieme ai vigili del fuoco e al 118 per constatare il decesso. La dinamica è parsa subito chiara alle forze dell’ordine e l’uomo ha anche lasciato una lettera per spiegare le motivazioni del gesto alla propria famiglia, che sono rimaste in seno a loro.

“Era sceso presto, come faceva spesso, ma non è più tornato su. La sua perdita ci ha colpito tanto – commenta il sindaco di Petriano, Davide Fabbrizioli -. L’uomo era molto conosciuto a Gallo, si vedeva spesso al bar e gli volevamo tutti bene, perché era tranquillo e partecipava alla vita del paese, sempre a modo, gentile e cordiale. Con lui non ho mai avuto un problema o uno screzio. Nessuno si aspettava questo gesto, non aveva dato segni di squilibrio, e non essere riusciti a captarne gli eventuali segnali di malessere crea un vuoto enorme”. Oltre alla moglie, l’uomo lascia tre figli. Il funerale si svolgerà sabato 18 marzo, alle 14.30, nella chiesa di Gallo. A seguire, la sepoltura nel cimitero di Petriano.



Mata